경기 동두천시는 지난 1일 시청 상황실에서 '소요산 확대개발 사업 추진계획 보고회(7차)'를 개최했다.

동두천시가 지난 1일 시청 상황실에서 '소요산 확대개발 사업 추진계획 보고회(7차)'를 개최하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회는 관계부서 담당 팀장들이 참석한 가운데 사업별 추진계획을 점검하고 문제점 및 대응 방안, 부서별 연계 및 조율 사항에 대한 심도 있는 의견을 나누며 효과적인 사업 실현 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

'소요산 확대개발 사업'에는 파크골프장 조성, 브랜드육타운을 활용한 소요산권 관광거점시설 조성, 소요내음공원 조성, 반려동물 테마파크 조성, 소요산 잔디광장 조성, 자연형 하천 복원사업 등 소요산을 변화시킬 다양한 관광 인프라 조성사업이 포함되어 있다.

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동두천시 관계자는 "소요산권 관광 인프라 조성사업이 연계 사업 간 시너지 창출을 통해 최적의 성과를 낼 수 있도록 부서 간 긴밀한 협의와 조율을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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