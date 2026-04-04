해운대부민병원이 국산 인공관절 수술로봇을 활용한 고관절 전치환술에 성공해 정밀 로봇수술 시대를 열었다.

해운대부민병원 관절센터 구본재, 안영주 과장은 최근 '큐비스-조인트 HIP'를 활용한 고관절 전치환술(THRA)을 성공적으로 시행했다고 전했다. 이는 서울부민병원에서 처음 도입된 로봇 고관절 수술에 이어 해운대부민병원에서도 임상 적용이 확대된 사례다. 이 병원에서는 이번이 첫 로봇 고관절 수술이었다.

부민병원에 따르면 2022년부터 '로봇 인공관절 심포지엄'을 개최하며 국내외 의료진과 최신 수술 기술을 공유해 왔다. 미국 HSS(Hospital for Special Surgery)와의 협력을 통해 로봇 수술의 표준화와 정확도 향상을 위한 연구도 이어오고 있다.

이번 수술에 활용된 '큐비스-조인트 HIP'는 환자의 해부학적 구조를 3차원으로 분석해 수술 계획을 사전에 정밀하게 수립하고, 로봇이 이를 기반으로 뼈 절삭과 인공관절 삽입을 수행하는 시스템이다. 이를 통해 인공관절 삽입 위치의 정확도를 높이고, 다리 길이 차이나 탈구 등 합병증을 최소화하는 데 도움을 준다.

구본재 과장은 "의료진의 임상 경험과 로봇의 정밀도가 결합되면서 보다 안전하고 예측 가능한 수술이 가능해졌다"며 "환자 맞춤형 치료를 통해 수술 결과와 만족도를 더 높이겠다"고 말했다.

안영주 과장도 "로봇 수술은 환자별 해부학적 특성을 반영한 정밀 치료를 가능하게 한다"며 "환자 안전과 수술 완성도를 높이는 데 집중하겠다"고 전했다.

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정흥태 부민병원그룹 이사장은 "서울에서 시작된 로봇 고관절 수술이 해운대로 확산하며 임상 적용 범위를 넓히고 있다"며 "병원 간 협력을 통해 로봇 인공관절 수술의 표준화를 선도하겠다"고 강조했다.

부산부민병원 역시 동일 장비 도입을 준비하고 있다. 부민병원 전 계열에 걸친 로봇 인공관절 수술 체계 확대가 이어질 전망이다.

구본재 과장, 안영주과장이 로봇고관절수술을 진행하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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