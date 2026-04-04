성주군 뿔난예술창작소, 이윤갑 교수 초청 ‘성주 근현대사’ 특강
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4월 7일 오후 7시 성주 별동네도서관
역사적 사건 세 차례 깊이 있게 다룰 예정
경북 성주군 문화예술단체 '뿔난예술창작소'가 오는 7일 오후 7시 성주 별동네도서관에서 「성주 근현대사 입문」 인문학 특강을 연다.
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이번 강연은 계명대 사학과 이윤갑 명예교수가 맡아, 1870년부터 1961년까지 성주가 겪은 동학농민전쟁, 일제강점기 민족운동, 한국전쟁 등 굵직한 역사적 사건들을 세 차례에 걸쳐 깊이 있게 다룰 예정이다.
정동수 회장은 "지역의 역사를 통해 오늘날의 삶을 성찰하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.
강연은 무료이며 지역민 누구나 참여 가능합니다.
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영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
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