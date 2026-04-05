클럽·유흥업소·외국인 밀집 지역 등

경찰과 소방, 지방자치단체가 마약류 범죄가 빈발하는 지역에 대한 합동단속을 실시했다.

서울경찰청은 3일 심야 시간대 강남·서초·용산 일대 유흥가 등 마약류 취약 지역에서 합동단속을 실시했다고 5일 밝혔다. 지난달 16일부터 시행 중인 '상반기 범정부 마약류 합동 특별단속'의 일환으로, 클럽·유흥업소·외국인 밀집 지역 등 취약 지역을 대상으로 한다.

서울경찰청은 3일 심야 시간대 강남·서초·용산 일대 유흥가 등 마약류 취약 지역에서 합동단속을 실시했다. 서울경찰청 AD 원본보기 아이콘

이번 합동단속반은 관할 경찰서 마약전담수사팀·범죄예방질서계, 구청 위생과 소속 공무원으로 구성됐다. 경찰은 마약류관리법 위반사항을, 지자체는 식품위생법 위반사항을 점검했다. 최상운 국무조정실 고용식품의약정책관과 마약류관리신속대응팀도 이번 단속에 동참했다.

단속에서 마약류 범죄가 적발되진 않았지만, 일부 업소의 식품위생법 위반 등을 계도 조치했다.

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오지형 서울청 형사과장은 "마약류 오남용의 위험성을 알리는 한편, 마약류 범죄에 대해서는 일벌백계 엄정 대처할 계획"이라며 "범죄 신고자에 대해서는 보상금도 지급할 예정"이라고 했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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