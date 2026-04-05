'경북·전남' 식품융합클러스터 시범 대상지역 선정…'창업-생산-수출' 전주기 지원

농식품부, 2026년 식품융합클러스터 시범사업 대상지역 2개소 선정

2030년까지 9곳으로 확대

경북과 전남이 2026년 식품융합클러스터 시범사업 대상 지역으로 선정돼 창업부터 생산·수출까지의 전주기 지원을 받는다.

농림축산식품는 2026년 식품 융합클러스터 시범사업 대상 지역 2개소를 선정했다고 5일 밝혔다.

해당 시범사업은 지역의 식품산업을 육성하기 위한 새로운 국가정책 사업이다. 농식품부는 올해 2월 공모를 통해 총 6개 광역 지방정부로부터 신청받아 서면평가, 현장평가, 발표평가를 거쳐 최종 2개 지역을 선정했다.

이번에 선정된 경북도는 마와 생강, 헴프씨드 등 지역 특산물을 활용해 고령친화식품 등 건강기능식품을 집중적으로 육성하고, 공유공장 구축에 대한 구체적인 계획을 제시했다. 전남도는 지난해 11월 '전라남도 식품산업 육성 추진 전략'을 수립해 친환경 농생명 원료자원을 기반으로 한 식품산업 생태계 구축 등 지방정부의 강한 추진 의지를 갖고, 연구개발-실증-사업화-수출이 연계된 전남식품산업 혁신 거점을 조성한다는 구상이 높은 평가를 받았다.

식품융합클러스터는 지역의 식품기업·대학·연구기관·지방정부가 한 지역에 모여 협력하는 산업 생태계를 말한다. 지역 내 식품기업 창업과 기술개발, 수출 등 전주기 지원을 하고, 전북 익산 국가식품클러스터를 중심으로 2030년까지 전국 9개소 구축을 목표로 추진하고 있다.

선정된 지역에는 ▲산·학·연·관 지역 협력체계 구축·운영 ▲식품 창업 및 기업 맞춤형 기술개발·상용화 지원 ▲시설·장비 공동 활용 지원 ▲시장 판로개척 및 수출 확대 지원 등 지역 식품산업의 혁신성장을 체계적으로 지원한다. 또 K푸드 창업사관학교, 통합마케팅 활성화 지원사업 등 기존 사업과도 연계해 창업-제품개발-생산-판매-수출까지 지역 식품산업의 전주기 지원체계를 구축한다는 방침이다.

농식품부는 이번 사업으로 지역 농산물 활용이 높아지고, 청년 창업 및 유망 식품기업 육성 등 지역 식품산업 경쟁력이 단단해지고, 양질의 일자리 창출 및 지역 소멸 대응 등 지역경제 성장의 핵심 거점 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.

또 2027년부터는 지역 내 유휴시설을 활용해 식품분야 공유공장을 구축해 나갈 계획이다. 공유공장에는 농산물 전처리, 식품 가공·제조, 포장처리 등을 할 수 있는 시설·장비 등을 구축해 식품기업의 시제품 제작, 제품 생산 등을 할 수 있도록 지원할 계획이다. 식품분야에 공유공장을 적용함으로써 식품기업의 초기 설비 부담을 줄이고 제품생산에도 크게 도움이 될 것으로 전망된다.

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정경석 농식품부 식품산업정책관은 "이번 시범사업은 국가식품클러스터의 성공 경험을 지역으로 확산하는 중요한 출발점"이라며 "지역별 거점 식품융합클러스터 구축을 통해 수도권 중심의 산업 지원체계를 지역 중심의 성장 지원체계로 전환해 청년이 모이고, 지역경제가 활성화가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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