견본주택 인파 몰린 ‘의정부역 센트럴 아이파크’

- 7일(화) 특별공급 시작으로 아파트, 오피스텔 분양 돌입

- 아파트 대체재 찾는다면 오피스텔 청약 노려볼 만해

IPARK현대산업개발이 짓는 '의정부역 센트럴 아이파크'가 지난 3일(금) 견본주택을 본격 오픈하면서 수요자, 투자자들의 눈길을 사로잡고 있다.

정부의 계속된 대출 규제 강화 시기에 등장한 신규분양 물량인 데다가, 선호도가 높은 중형면적으로 구성된 주거복합단지라는 점까지 맞물리면서 주거와 미래가치, 일거양득을 기대하는 이들이 대거 몰리고 있다.

다주택자 규제 강화에 대한 불안감과 공사비, 분양가 상승에 따른 불안감이 더 늦기 전에 집을 장만하는 것이 좋겠다는 막차 심리와 뒤섞이면서, 주말에도 불구하고 견본주택은 오픈과 동시에 많은 인파가 몰렸다는 후문이다.

실제로 '의정부역 센트럴 아이파크' 견본주택 앞에는 개관 전부터 방문객들의 긴 대기 줄이 늘어서 장사진을 이뤘다. 이른 주말, 견본주택 내부와 외부를 가득 메운 방문객들은 단지의 입지적 장점과 상품성을 직접 확인하기 위해 분주하게 움직였다.

유니트 관람은 물론 상담 창구마다 주거 및 투자 상담을 받으려는 이들로 북새통을 이뤄 현장의 뜨거운 분위기를 여실히 보여줬다. 특히 젊은 신혼부부부터 은퇴 후 안정적인 주거를 찾는 노년층까지 다양한 연령대의 방문객들이 몰리며, '의정부역센트럴 아이파크'에 대한 광범위한 관심과 기대를 엿볼 수 있었다.

노원구에서 견본주택을 찾은 한 방문객은 "걱정했던 것과 달리 아파트나 오피스텔 모두 주변 시세 대비 합리적인 수준으로 분양가로 나온 만큼 오히려 높은 청약 경쟁률을 뚫고 청약 당첨이 되기만 하면 좋겠다는 생각뿐이다"라면서 "주변 개발 여건을 보면 앞으로 더 좋아질 요소들만 많아 청약 당첨만 된다면 걱정이 없을 것"이라고 소회를 밝혔다.

IPARK현대산업개발이 의정부역 도보권에 짓는 '의정부역 센트럴 아이파크'는 지하 2층~지상 47층, 3개 동 규모로 아파트(전용면적 74㎡, 84㎡ 400가구)와 오피스텔(전용면적 89㎡ 156실)이 함께 구성된 주거복합단지다. 가족 구성원의 라이프 스타일을 고려하여 전 세대는 중형 타입을 제공한다.

단지 가까이 쇼핑과 여가, 일상 소비가 해결되고, 서울 주요 업무지구로 빠르게 연결되는 구조도 갖췄다. 실제로 걸어서 이용할 수 있는 의정부역은 현재 운행 중인 1호선, 의정부경전철, 교외선을 넘어 향후 삼성역도 20분대(예정)로 접근이 가능한 GTX-C노선(예정)까지 더해지는 중심지로의 변화를 앞뒀다. 여기에 로데오거리의 풍부한 상권과 대형 의료기관, 그리고 초·중·고교 학군이 단지를 촘촘하게 에워싸고 있다.

굳이 생활 반경을 넓히지 않아도 주거와 이동, 소비가 하나의 선처럼 매끄럽게 이어지는 '압축형 생활권'의 정석을 갖춘 셈이다. 여기에 '아이파크' 브랜드만의 공간 미학이 더해져 47층 고층 특유의 조망권까지 갖춰, 실거주 만족도는 물론 희소성에 따른 프리미엄까지 기대하는 이들에게는 더할 나위 없는 선택지가 될 전망이다.

설계 역시 차별화된 요소가 곳곳에 집약돼 있다. '의정부역 센트럴 아이파크'는 넉넉한 주차 공간을 확보해 입주민의 쾌적한 주차환경과 동선 효율성을 동시에 높였다. 특히 통상적으로 지상 1층에 조경을 배치해 외부인의 시선과 프라이빗한 입주민의 생활을 누릴 수 없는 다른 단지들과 다르게, 조경과 커뮤니티 시설을 지상 1층이 아닌 5층에 배치해 외부와 차단된 생활을 누릴 수 있도록 했다. 조경을 중심으로 피트니스, 골프, 게스트하우스 등을 유기적으로 연결해 입주민만의 전용 공간을 강화한 점도 돋보인다.

'의정부역 센트럴 아이파크'는 7일(화)부터 청약을 시작한다.

아파트의 경우 7일(화) 특별공급에 이어 8일(수) 1순위 청약을, 9일(목)에 2순위 청약을 진행한다. 가점제 40%, 추첨제 60% 비율이 적용된다. 신혼부부나 신생아 출산을 앞둔 부부라면 출산 특례, 혼인 특례 청약 제도를 통해 당첨 확률을 높일 수도 있다.

1순위 청약은 만 19세 이상이면 수도권 거주 세대주, 세대원 누구나 가능하다. 보유 주택 수와 재당첨 제한이 없고, 실거주 의무도 없다. 분양권 전매는 당첨자 발표일로부터 1년 뒤 가능하다.

오피스텔은 8일(수) 청약을 시작한다. 청약통장 없이 만 19세 이상, 거주지나 세대주 여부와 관계없이 청약할 수 있다. 청약신청금은 100만원이다. 14일(화) 당첨자를 발표한다.

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자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 오픈을 맞아 다양한 경품을 증정하는 견본주택도 방문해 볼 만하다. 견본주택은 의정부경찰서 인근에 마련돼 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



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