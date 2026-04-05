마음돌봄 필요 사회 구성원 자존감 응원

2017년부터 누적 100억원 기부

올해 업계 최초 임팩트 리포트 발간·포럼 개최

롯데백화점은 사회공헌 캠페인 '리조이스(RE:JOICE)' 시행 10주년을 맞아 기념 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.

리조이스는 모든 이들의 꿈과 도전을 응원하는 롯데백화점의 대표 사회공헌 활동으로 2017년 시작했다. 처음에는 서비스 현장 이면에 존재하는 감정노동의 무게와 임직원 및 고객의 다수가 여성이라는 점에 주목해 여성의 정신건강과 우울증 인식 개선을 위한 사회적 공감대 형성을 위해 출발했다. 이후 2022년부터는 '마음돌봄'이 필요한 모든 사회 구성원들의 꿈과 도전, 자존감을 응원하는 캠페인으로 자리매김했다.

타임빌라스 수원 내 리조이스 심리 상담소. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

올해는 리조이스 10주년을 맞아 업계 최초로 '임팩트 리포트'를 발간한다. 이번 리포트에는 정신건강과 마음돌봄을 개인의 문제가 아닌 사회적 의제로 확장해온 롯데백화점의 지난 10년간의 여정을 담았다. 내담자와 가족돌봄아동, 상담사, 기업 및 NGO 관계자 등 리조이스 캠페인 참여자들의 인터뷰를 중심으로 변화와 의미를 입체적으로 조명했다. 캠페인의 지속 가능성을 뒷받침한 운영 구조와 협력 기관인 기아대책의 역할을 함께 조명하고, 향후 추진 방향과 비전도 함께 제시한다. 오는 22일에는 마음돌봄을 주제로 포럼도 개최한다.

롯데백화점은 지난 10년간 리조이스 캠페인의 일환으로 약 100억원 규모의 기부를 했다. 현재 타임빌라스 수원 등 총 4개 거점에서 '리조이스 심리 상담소'를 운영하며, 일반 상담소 대비 절반 수준의 비용으로 전문 상담 서비스를 제공하고 있다. 또 전국 70개 사회복지기관과 협력해 취약계층 대상 무료 심리 상담 지원을 지속적으로 확대하고 있으며, 상담소 운영 수익금 전액을 각 점포가 위치한 지역사회에 환원했다.

이 밖에도 가족돌봄청소년을 위한 '리조이스 드리머즈' 프로그램을 운영해 현재까지 20여명에게 총 2억7000만원 규모의 장학금을 지원했다. 이 프로그램은 대상자가 성인이 돼 자립할 때까지 장기적으로 지원을 이어간다는 점에서 차별화된 사회공헌 모델로 평가받고 있다. 이러한 성과를 바탕으로 리조이스 캠페인은 2022년 IGDS(대륙간백화점협회)가 선정한 세계 지속가능성 사회공헌 캠페인 글로벌 TOP10에 이름을 올렸다.

AD

이성현 롯데백화점 커뮤니케이션부문장은 "앞으로도 다양한 세대와 계층을 아우르며 사회공헌의 지평을 넓혀 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>