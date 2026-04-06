여전히 풍부한 증시 대기자금…거래 활발 속 증권업 실적 기대

지난 3월 투자자예탁금이 고점 대비 감소했지만 신용거래융자잔고와 거래대금은 견조한 수준을 유지하며 증시 유동성이 여전히 높은 것으로 나타났다. 특히 1분기 일평균 거래대금이 큰 폭으로 증가하며 시장 참여가 활발한 흐름을 이어가고 있다는 분석이다.

일부 자금이 단기 금융상품으로 이동했지만 증시에서 완전히 이탈한 것은 아니라는 평가다. 거래대금 증가와 투자 대기자금이 높은 수준을 유지하고 있는 만큼, 1분기에는 증권업 전반의 실적 개선 기대도 이어질 것이라는 전망이 나온다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ ETF 거래 가능

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 128,100 전일대비 7,300 등락률 -5.39% 거래량 834,036 전일가 135,400 2026.04.06 12:01 기준 관련기사 총도 미사일도 아니다…K방산 다음 투자처는? [주末머니] 위기는 기회가 될 수도? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 연 5%대 금리로 신용미수대환, 추가 투자금 모두 당일 OK 전 종목 시세 보기 , LIG넥스원 LIG넥스원 close 증권정보 079550 KOSPI 현재가 800,000 전일대비 60,000 등락률 -6.98% 거래량 256,662 전일가 860,000 2026.04.06 12:01 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...신용미수대환도 가능 4배 주식자금을 연 5%대 금리로? 개별종목, ETF 모두 가능 [특징주]미국·이란 조기종전 기대감에...방산주 동반 약세 전 종목 시세 보기 , 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 198,900 전일대비 6,300 등락률 +3.27% 거래량 406,021 전일가 192,600 2026.04.06 12:01 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기 , 삼성중공업 삼성중공업 close 증권정보 010140 KOSPI 현재가 27,450 전일대비 450 등락률 -1.61% 거래량 1,278,155 전일가 27,900 2026.04.06 12:01 기준 관련기사 위기는 기회가 될 수도? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...신용미수대환도 가능 [특징주]삼성중공업, 블랙록 5% 지분 공시에 5%대 강세 전 종목 시세 보기 , 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 20,650 전일대비 950 등락률 -4.40% 거래량 8,127,772 전일가 21,600 2026.04.06 12:01 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 변동성을 저가매수 기회로? 스탁론 투자자들 바구니 엿봤더니 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>