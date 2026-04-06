2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까

국내 2차전지 업종이 올해 1분기를 실적 저점으로 반등 국면에 진입할 것이라는 전망이 나왔다. 상반기에는 실적 바닥 인식에 따른 반등이, 하반기에는 정책 기대감이 주가 상승 동력으로 작용할 수 있다는 분석이다. 일부 기업을 제외하면 1분기 실적은 전반적으로 양호할 것으로 예상되며, 대부분 업체가 연간 실적 저점을 통과한 뒤 분기별 이익 개선 흐름을 보일 것으로 전망된다.

시장에서는 글로벌 정책 환경 변화도 업종에 긍정적인 변수로 보고 있다. 미국 정치 일정에 따른 친환경 정책 기대와 유럽의 배터리 공급망 정책이 맞물리며 국내 소재 업체들의 수혜 가능성이 거론된다. 여기에 전기차 판매 회복과 배터리 수요 확대 전망까지 더해지면서 업종 투자심리가 점차 개선될 수 있다는 평가가 나온다.

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

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