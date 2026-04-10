휴머노이드 도입되면 요리봇 대체되나

"주방환경·가격 보면 아직 갈 길 멀어"

"식기세척기처럼 살아남는 요리봇 있을 것"

편집자주 전국 80만 개에 달하는 외식업체 가운데 상당수는 사장과 가족, 몇 명의 아르바이트 인력으로 돌아간다. 문제는 이 구조가 더 유지하기 어렵다는 점이다. 인건비는 오르는데 사람은 부족하고, 가까스로 인력을 채용해도 오래 버티지 못한다. 결국 질문은 하나로 모인다. 사람에 의존하던 주방이 '기계 중심 구조'로 전환될 수 있을까. 아시아경제는 5편에 걸쳐 요리봇과 관련한 스타트업, 벤처캐피털(VC)의 현실과 미래를 점검해본다.



2023년 유니콘에 등극했던 인공지능(AI) 글쓰기 스타트업 재스퍼(Jasper)는 챗 GPT 4 등장 직후 경쟁력을 잃고 대규모 감원을 단행했다. 온라인 교육 플랫폼 체그(Chegg) 역시 "챗 GPT가 성장을 저해한다"는 최고경영자(CEO)의 인정과 함께 하루 만에 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 주가가 48% 폭락하는 '챗 GPT 쇼크'를 겪었다. 특화 기능으로 버텨온 스타트업이 범용 AI 앞에 무력화된 것이다.

이처럼 범용 AI는 시장 구조를 재편하고 있다. 통·번역 시장의 변화가 대표적이다. 수많은 스타트업이 번역, 요약 등 자연어 처리 분야에서 기능별로 쪼개진 시장을 형성했지만 범용 AI의 등장으로 상황은 급변했다. 범용 AI가 모든 작업을 한꺼번에 하면서 개별 기능에 특화된 서비스의 차별성은 희미해졌다.

피규어02가 미국 사우스캐롤라이나 스파르탄버그 BMW 공장에서 작업을 수행하고 있다. BMW그룹 AD 원본보기 아이콘

푸드테크 업계에선 이런 질문이 나온다.

'요리봇 업계에도 같은 일이 벌어지지 않을까?'

생각의 도화선은 휴머노이드(인간형 로봇)다. 하나의 휴머노이드가 주방에 투입돼 식재료를 옮기고 조리기구를 다루는 시대가 온다면, 현재의 단일 목적의 요리봇은 어떤 위치에 놓이게 될까. 챗 GPT가 번역, 요약 등 기능을 포괄하며 기능별 스타트업을 도태시킨 것처럼, 휴머노이드가 튀기고 굽고 볶는 동작을 모두 하게 되면 단일 목적 요리봇의 존재 가치는 계속 유지될 수 있겠느냐는 질문이다.

몇년 전까지 공상과학(SF) 영역이던 두발 달린 휴머노이드는 현실에 도입되고 있다. 피규어AI의 '피규어02'는 자동차 공장에서 10시간 교대 작업을 소화하고 있으며, 원한다면 20시간 근무도 가능하다. 지난해를 '휴머노이드 원년'으로 선언한 중국에선 140개가 넘는 기업이 휴머노이드 완성품을 보유하고 있다. 이들 기업이 발표한 로봇 수만 330대를 넘었다.

테슬라 공장에 배치된 옵티머스 로봇들. 테슬라 원본보기 아이콘

월매출 뛰어넘는 휴머노이드 한대값…"아직 갈길 멀다" 반론도

다만 현장에선 범용 휴머노이드의 등장이 요리봇 시장의 '챗 GPT 모멘트'를 가져오긴 어렵다는 의견이 많다. 요리봇은 물리적 실체가 있고 공간과 동선 등 물리적 최적화가 필요하다. 소프트웨어는 API 하나로 전 세계에 하루 만에 배포할 수 있지만, 하드웨어는 제조·배송·설치·인증이라는 물리적 장벽을 통과해야 한다.

주방 환경이 만만치 않다는 점도 고려해야 한다. 주방은 기름이 튀어 바닥이 미끄럽고, 열과 증기가 가득하다. 좁은 공간에서 최소한의 인원이 프롬프트 없이 눈치껏 동선을 효율화한다. '주방은 휴머노이드가 마지막으로 뚫게 될 환경'이라는 얘기가 업계에서 나오는 이유다.

수천만원을 넘나드는 휴머노이드 가격 또한 장벽이다. 정현준 한국로봇융합연구원 인공지능로봇연구본부장은 "휴머노이드 로봇의 생산가는 여전히 매우 비싸고 경제성이 확보되는 것이 우선"이라면서 "휴머노이드를 주방에 도입할 때 오작동 등 안전 문제도 신경써야 하는 부분도 많다"고 말했다.

요리봇 업계에서는 '요리'의 감각적 영역을 고민해야 한다고 말한다. 최재훈 LB인베스트먼트의 심사역은 "요리는 눈으로만 하는 게 아니라 향도 맡아보고 온도도 감지하는 등 오감을 동원하는 노동"이라면서 "요리 특화 로봇은 단순히 기술만으로 접근해서도 안 된다"고 말했다.

높은 부품 의존도 "제2의 드론 시장이 돼선 안 돼"

변수는 휴머노이드 제작이 수직계열화될 경우다. 과거 드론 시장도 다양한 부품을 조합하던 스타트업의 각축장이었지만, 모터와 센서 등 부품을 수직계열화한 중국의 DJI가 '초저가' 드론을 출시하며 시장 80%를 장악한 바 있다.

송정수 리피즈 대표는 "국내 요리봇 시장도 이미 나온 기술과 부품들을 조합해 쓰기 좋은 유저 인터페이스(UI)나 애플리케이션을 얹어 판매하는 업체가 많다"며 "이는 국내 식음료(F&B) 로보틱스 영역이 갖는 한계"라고 진단했다. 그는 "궁극적으로 규모의 경제를 만들기 위해선, 원천 기술을 활용한 수직계열화가 필요할 것 같다"며 "이를 제일 잘한 회사가 요리봇 시장을 가져가는 구조가 될 것"이라고 말했다.

중국 휴머노이드의 대표 주자 왕싱싱 유니트리 창업자 역시 DJI 출신이다. 그는 DJI의 전략을 로봇 시장에 그대로 적용하고 있다. 로봇 원가에서 액추에이터가 차지하는 비중은 간소화 모델 기준 40% 이상이라는 분석까지 나오지만, 현재까지 이를 자체 생산하는 국내 업체는 없다. 저가로 대량 공급되는 휴머노이드가 나타나면 특정 서비스 분야에 전문적인 로봇 시장을 단박에 흡수할 수 있다는 우려도 이 때문이다.

그럼에도 살아남은 것들 : 세탁기와 냉장고, 음식물처리기

그렇기에 기술 자체의 경쟁력을 넘어 기술의 '활용법'이 강조된다. 휴머노이드가 모든 요리봇을 대체할 수는 없다. 세탁기, 냉장고 등이 남은 것처럼 반복적인 굽기 등 특정 작업을 수행하는 데 휴머노이드보다 경제적인 설비가 있을 수 있다. 피규어AI의 자동차 공장에서도 휴머노이드는 부품을 옮기고 적재하지만 용접은 산업용 로봇이 하고 있다.

휴머노이드보다 경제적인 설비는 생활가전 같은 로봇이다. 주방에 볼트로 고정돼 대량·고속·고온 조리를 전담하는 설비는 가정 내 냉장고와 세탁기처럼 대체되지 않을 가능성이 높다. 송 대표는 "더 빠르고 효율적인 형태, 더 싸게 만들 수 있는 형태의 '자동화 설비'에 가까운 로봇들은 향후 휴머노이드가 나와도 살아남을 수 있다고 본다"며 "휴머노이드가 그 로봇들을 제어하고 조율하는 형태가 더 효율적일 수 있기 때문"이라고 말했다.

생활가전 같은 요리봇은 자영업자에게도 도움이 된다. 휴머노이드 초기 도입 단계에선 거대 자본을 가진 대형 프랜차이즈 위주로 휴머노이드가 배치될 가능성이 높다. 휴머노이드를 도입한 프랜차이즈와 그렇지 못한 영세 자영업자 간 기술 격차는 원가 절감 측면에서 소득 양극화로 이어질 수 있다. 식기세척기가 고가의 사치품에서 필수 생활가전으로 자리 잡으며 가사 노동의 효율을 높였듯, 저렴한 요리봇은 영세 업장에서 생산성 향상에 기여한다.

AD

정현기 비욘드허니컴 대표는 "결국 요리봇의 형태가 어떻게 진화하고 자리 잡게 될지는 시장에 제품이 출시되고 소비자의 선택을 받는 과정에서 자연스럽게 결정될 것으로 본다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>