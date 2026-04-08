유명 작곡가 범죄로 드러내는 근대 일본의 민낯

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'모래그릇'은 단순한 범죄 영화가 아니다. 살인 사건으로 출발하지만, 수사의 끝에서 사회가 무엇을 지우고 성장하는지 묻는다.

이야기는 도쿄의 한 전철역에서 신원 불명의 시신이 발견되면서 시작된다. 유일한 단서는 피해자가 남긴 마지막 말로 추정되는 '가메다'라는 단어다. 베테랑 형사 이마니시(탄바 데츠로)는 이를 실마리로 일본 전역을 뒤지고, 수사망은 서서히 유명 작곡가 와가 에이료(가토 고)에게 좁혀진다. 사회적으로 성공한 인물로, 겉보기엔 범죄와 무관해 보인다. 하지만 수사가 진행될수록 삶의 이면이 드러난다. 그는 한센병 환자의 아들로, 어린 시절 아버지와 함께 떠돌며 극심한 차별을 겪었다. 지금의 이름과 신분, 명성은 모두 그 시절을 지운 자리에 세워진 것이었다.

와가의 살인 동기는 단순한 은폐를 넘어선다. 출신이 드러날 가능성을 차단하기 위한 선택이기도 하지만, 더 근본적으로는 그것과의 재회 자체를 거부하는 행위다. 그에게 지나온 삶은 단순한 기억이 아니다. 부정하지 않으면 현재를 유지할 수 없는 조건이다. 이를 가장 직접적으로 위협하는 존재가 아버지다. 와가가 지워버린 세계의 상징이자, 과거를 다시 받아들이라는 요구로 다가온다.

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결국 살인은 비밀을 지키기 위한 방어이자 자기 뿌리와 화해하지 않겠다는 선언이다. 피해자는 와가와 아버지 사이를 잇는 유일한 연결고리였다. 그의 존재 자체가 와가에게는 봉인한 시간이 다시 열릴 수 있다는 공포였고, 살인은 그 가능성을 영구히 차단하는 행위였다. 이로써 와가는 도망치던 피해자에서, 흔적을 적극적으로 제거하는 가해자로 전락한다.

'모래그릇'이 일본 평단에서 사회파 영화의 정점으로 평가받은 이유는 여기에 있다. 노무라 요시타로 감독은 와가의 범죄를 개인의 일탈이 아닌 차별과 배제를 기반으로 작동해온 사회 구조의 산물로 제시한다. 범인을 추적하는 데서 멈추지 않고, 그를 그렇게 만든 조건을 집요하게 되짚는 것이다.

그 중심에는 정체성의 부정이 있으며, 이는 개인의 비극으로만 읽히지 않는다. 전쟁 뒤 일본이 역사적 책임과 상처를 충분히 청산하지 않은 채 경제 성장과 근대화로 새로운 국가 정체성을 구축해온 궤적과 교묘하게 겹친다. 이 맥락은 제목과도 깊게 연결된다. 모래그릇은 겉으로는 형태를 갖추고 있지만 작은 충격에도 무너진다. 와가의 삶이 그렇다. 사회적으로 성공했지만, 그 기반은 불안정한 토대 위에 놓여 있다. 모래그릇은 결국 한 인간의 삶을 넘어, 지워진 것들 위에 성립된 사회 자체를 가리키는 상징이다.

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극의 절정도 이러한 해석을 뒷받침한다. 음악 연주와 회상 신이 교차하는 긴 시퀀스에서, 흔적이 사라지지 않고 형태만 바뀌어 현재를 침식한다. 노무라 감독이 개인의 죄의식을 넘어, 역사적 기억의 지속성에 대한 선언처럼 연출한다.

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지워진 존재들은 어느 시대에나 있고, 밀려난 것들은 언제든 다른 형태로 되돌아온다. '모래그릇'은 묻는다. 우리는 무엇을 지우고 지금의 자리에 서 있는가. 이 질문이 살아 있는 한, 이 작품은 과거의 명작이 아니라 지금을 비추는 거울이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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