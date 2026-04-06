BTS 13년이 바꾼 K팝의 문법

'자기 언어'로 세계 시장 안착

한국어 앨범 7장 빌보드 정상

비영어권 불리한 美 시장 돌파

군백기 깨고 1840만명 컴백쇼

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)은 세계 시장에서 한국 대중음악의 가능성을 입증하며 K팝의 문법을 바꿨다. 과거 K팝은 서구 시장 진입을 위해 현지화 전략에 집중했다. 영어 가사, 해외 프로듀서 기용, 현지 방송 출연 등이 주요 성공 요인이었다. 그러나 BTS는 한국어와 고유한 서사를 유지하면서도 세계 시장에 안착할 수 있음을 보여줬다. 이들의 13년은 그 가능성을 단계적으로 현실로 만든 과정이었다.

BTS는 2013년 6월 12일 '노 모어 드림(No More Dream)'으로 데뷔했다. 처음부터 세계 시장을 겨냥한 기획형 그룹은 아니었다.

'방탄'이라는 이름에는 '총알을 막아낸다'는 의미가 담겨 있다. 10대의 사회적 편견과 억압에 맞서 자신들의 음악과 가치를 지키겠다는 포부다. 초기 곡들은 학교와 입시, 청춘의 불안, 또래 세대가 마주한 답답한 현실을 정면으로 다뤘다. 화려한 판타지보다 동시대의 문제를 전면에 내세운 선택은 팀의 정체성을 형성했다. 당시 K팝이 완성도 높은 퍼포먼스와 강한 비주얼 중심으로 성장했다면, BTS는 여기에 이야기를 더했다. 이 차이는 이후 큰 경쟁력이 됐다. 이들은 세계 시장에서 '완성된 상품'이 아니라 '자기 언어를 가진 팀'으로 받아들여졌다.

◆서사 팬덤 구축, 한국어의 경쟁력 입증= BTS의 초기 경쟁력은 일관된 서사에 있었다. '학교 3부작', '청춘 연작', '화양연화' 시리즈를 거치며 팀의 정체성을 공고히 했다. 앨범마다 청춘의 방황과 상처, 자존의 회복 등을 꾸준히 노래했다. 팬들은 단순히 음악을 소비하는 데 그치지 않고, 팀이 제시한 세계관과 감정선을 따라가며 더욱 강하게 결속했다. 기존 K팝이 히트곡과 퍼포먼스 중심이었다면, BTS는 여기에 서사 기반의 소비 구조를 더했다. 이는 이후 K팝 기획사들이 세계관과 연속 서사를 적극적으로 활용하는 계기가 됐다.

한국어 가사 역시 약점이 되지 않았다. 과거에는 비영어권 가사가 세계 시장에서 불리하다는 인식이 강했지만, BTS는 이 통념을 깨뜨렸다. 팬들은 번역을 찾아 읽고, 무대와 영상, 온라인 콘텐츠를 통해 서사에 몰입했다. 한국어를 유지하면서도 공감대를 확장할 수 있음을 증명한 것이다.

◆미국 시장 안착과 산업 구조의 전환=2018년은 해외 시장 확장의 분기점이었다. BTS는 '러브 유어셀프 轉 티어'로 K팝 그룹 최초로 '빌보드 200' 1위에 올랐다. 비영어권 앨범이 해당 차트 정상에 오른 것은 12년 만이다. 이는 한국어 가사와 정서가 미국 음악 시장 중심부에서도 통할 수 있음을 보여준 사건이었다. K팝이 미국을 바라보는 방식 역시 바뀌었다. 영어 곡과 현지화 전략에 의존하지 않고, 한국어와 서사를 유지하는 방식도 경쟁력이 있다는 인식이 확산됐다.

이후 '러브 유어셀프 結 앤서', '맵 오브 더 솔: 페르소나', '맵 오브 더 솔: 7', '비(BE)', '프루프(Proof)', 그리고 올해 '아리랑(ARIRANG)'까지 총 7장의 앨범이 차트 1위를 기록했다. 미국 시장에서 일회성이 아닌 지속 가능한 성과를 냈다는 점에서 산업적 의미가 크다.

BTS 이후 K팝은 미국을 '예외적 돌파'가 아니라 꾸준히 성과를 쌓는 시장으로 인식하게 됐다. 앨범 판매, 투어, 팬 커뮤니티를 결합한 사업 모델도 이 시기 자리를 잡았다. 아이돌의 미국 진출 역시 단순한 홍보를 넘어 핵심 사업으로 자리매김했다.

공연 시장에도 변화가 나타났다. BTS는 2018년 뉴욕 시티필드에서 한국 가수 최초로 스타디움 헤드라이너 무대에 올랐다. 2019년에는 영국 웸블리 스타디움에 입성한 첫 한국 그룹이 됐다. 스타디움은 단순한 대형 공연장이 아니라 세계 대중음악의 중심을 상징하는 공간이다. 그 무대에서 수만 명의 관객이 한국어 가사를 함께 합창했다.

이를 통해 K팝은 더 이상 서구 팝의 주변 장르가 아님을 입증했다. BTS는 K팝 공연의 상한선을 끌어올렸고, 이후 해외 전략에서 스타디움 투어와 대형 공연 동원력은 핵심 지표로 자리 잡았다.

국제음반산업협회(IFPI)는 BTS를 '2020 글로벌 레코딩 아티스트 오브 더 이어' 수상자로 선정했다. 한국 가수 최초이자 비영어권 아티스트 가운데 첫 수상이다. 같은 해 발표한 '다이너마이트'는 '빌보드 핫 100' 1위에 올랐다. 이는 단일 곡 단위에서도 시장 지배력을 입증한 사례다. 단순히 영어 곡 한 곡의 성공으로만 볼 수 없다. 그간 축적된 글로벌 팬덤, 앨범 판매력, 플랫폼 영향력이 결합한 결과였다.

◆병역 이후, 아이돌 생애주기 확장= 병역 문제는 현실적인 장벽이었다. 2022년 '프루프' 발표 이후 활동 중단을 알렸을 당시 BTS의 시대가 끝났다는 시각도 있었다. 아이돌 그룹의 짧은 생애주기와 빠른 세대교체를 고려하면 무리한 전망만은 아니었다. 그러나 결과는 달랐다.

멤버들은 솔로 활동을 통해 각자의 음악적 색을 확장했고, 지난해 6월 전원이 병역 의무를 마친 뒤 올해 3월 완전체로 복귀했다. 새 앨범 아리랑과 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 각각 영국 오피셜 앨범 차트와 싱글 차트 1위를 기록했다. 서울 광화문광장에서 열린 컴백 쇼의 넷플릭스 생중계는 전 세계 1840만 명이 시청했다.

BTS는 군 복무, 솔로 활동, 재결합으로 이어지는 흐름을 통해 지속 가능한 새로운 모델을 제시했다. 이는 K팝 산업 전반에 아티스트 생애주기 확장이라는 방향성을 제시한 사례다. 군 공백이 곧 팀의 소멸로 이어진다는 기존 공식을 깼다는 점에서 의미가 크다.

결과적으로 BTS는 한국어 콘텐츠의 확장 가능성 입증, 서사 기반 소비 구조 강화, 장기 활동 모델 제시라는 세 가지 변화를 이끌었다. 이들의 성과 이후 K팝은 더 이상 서구 시장을 모방하는 장르에 머물지 않고, 독자적인 영역을 구축한 장르로 자리 잡았다.

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김헌식 대중문화평론가는 "BTS는 10대부터 이어온 세계관과 정체성, 아티스트와 팬덤 간의 긴밀한 관계가 결합한 'BTS 컬처' 그 자체"라며 "수치만으로는 그 진면목을 온전히 설명할 수 없다"고 말했다. 제프 벤저민 K팝 칼럼니스트는 "한국어 가사와 고유한 서사를 유지하고도 세계 시장 정상에 설 수 있음을 입증하며, 글로벌 기준을 현지화에서 '오리지널리티'로 전환시킨 BTS는 그 자체로 기념비적인 사례"라고 평가했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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