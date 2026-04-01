방탄소년단 '2.0' MV 티저. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

방탄소년단(BTS)이 1일 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 수록곡 '2.0' 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다. 이번 영상은 박찬욱 감독의 영화 '올드보이'(2003)를 오마주해 제작했다.

영상은 낡은 복도와 엘리베이터를 배경으로 한다. 슈트 차림의 멤버들은 거친 분위기의 인물들과 대비를 이룬다. 신문을 든 멤버와 효자손을 쥔 멤버의 모습이 교차하며, 신문에는 '브랜드 뉴 2.0 출범…전략 전면 개편'과 같은 문구를 담았다. 영상은 선글라스를 쓴 RM의 얼굴을 비추며 마무리된다.

'2.0'은 변화와 성장을 거친 방탄소년단의 현재를 표현한 곡이다. 힙합과 트랩 장르를 기반으로 자신감 넘치는 태도를 가사에 녹였다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(4월4일자) 50위로 진입했다.

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방탄소년단은 3월20일 발매한 정규 5집 '아리랑'으로 빌보드 차트를 석권하고 있다. 앨범과 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 '핫 100'에서 각각 1위를 차지했다. 수록곡 14곡 중 13곡이 '핫 100'에 진입했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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