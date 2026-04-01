대구일마이스터고등학교(교장 김경일)는 2025학년도 졸업생 중 3명이 독일 베를린지역 전력회사 BEW(Berliner Energie und Wrme GmbH)의 아우스빌둥(Ausbildung) 과정에 최종 합격했다고 1일 밝혔다. 아우스빌둥은 독일의 이원적 직업교육 훈련제도로, 훈련 수당을 받으며 전문 기술을 배우고 수료 후 해당 분야의 전문가로 즉시 채용될 수 있도록 설계된 실무 중심 교육 모델로 알려져있다.

이번 성과는 2024학년도 졸업생 4명이 BEW에 합격한 것에 이어, 대구일마고가 학교 교육과정안에서 체계적으로 구축해 온 글로벌 직업교육의 성과로 평가된다.

지난해 독일 전력회사에 합격한 대구일마고 졸업생 4명이 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

대구일마고는 별도의 외부 기관이나 유학 프로그램에 의존하지 않고, 학교 주도의 교육과정과 현장학습을 통해 학생들의 역량을 체계적으로 성장시켜 왔다. 2025학년도부터 제2외국어를 독일어로 전환해 교육과정을 개편한 뒤 1학년부터 독일어와 독일 문화를 접할 수 있도록 운영하고 있다. 이러한 교육과정 개편은 글로벌 취업 역량을 조기에 형성하고, 향후 독일 취업 성과를 더욱 확대할 수 있는 기반이 될 것으로 기대된다.

이와 같은 교육과정 기반의 지원은 학생들이 독일 현지 기업이 요구하는 직무 역량과 태도를 갖추 데 중요한 역할을 했으며, 이번 BEW 아우스빌둥 합격이라는 성과로 이어졌다.

합격생 중 한 명은 "학교에서의 체계적인 준비 과정 덕분에 독일 취업이라는 목표에 한 걸음 더 다가갈 수 있었다"며, "현지에서 기술을 배우고 성장하여 글로벌 기술인으로 발전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

김경일 교장은 "이번 성과는 특정 프로그램이나 단기 준비가 아닌, 학교 교육과정 안에서 이루어진 결과라는 점에서 더욱 의미가 크다"며, "앞으로도 학생들이 세계 무대에서 경쟁력을 갖춘 기술인으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

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대구일마고는 앞으로도 교육과정과 연계된 글로벌 프로그램을 지속적으로 발전시켜, 학생들이 자신의 진로를 주도적으로 설계하고 세계로 나아갈 수 있도록 지원할 계획이다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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