성남시, 분당~수서간 매송2교

소음·분진 해결 위해 방음터널 추진

신상진 시장 "방음터널로 생활환경 개선"

경기 성남시(시장 신상진)는 분당~수서간 도시고속도로 매송2교 일원에서 발생하는 소음·분진으로 인한 주민 불편을 줄이기 위해 방음터널 설치를 추진한다고 1일 밝혔다.

신상진 성남시장이 1일 분당~수서간 도시고속도로 상부 공원(매송2교 앞)에서 방음터널 설치공사 추진 계획에 대해 주민들에게 설명하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

신상진 성남시장은 4월 1일 오전 9시 분당~수서간 도시고속도로 상부 공원(매송2교 앞)에서 현장 점검을 실시하고, 지역 주민 및 관계자들과 함께 생활 불편 해소 방안을 점검했다.

해당 구간은 그동안 1단계 소음저감시설 설치가 완료됐음에도 불구하고 소음 저감 효과가 충분하지 않아 인근 주민들의 불편이 이어져 온 곳이다.

신상진 성남시장이 1일 분당~수서간 도시고속도로 상부 공원(매송2교 앞)에서 방음터널 설치공사 추진 계획에 대해 보고받고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

이에 일부 주민들은 전 구간 방음터널 설치를 요청했으나, 기존 소음저감시설 구조상 전면 설치에는 한계가 있는 것으로 검토됐다. 시는 이러한 여건을 고려해 매송2교 일부 구간에 길이 50m 규모의 방음터널을 설치하는 방안을 마련했다.

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성남시는 이번 방음터널 설치를 통해 해당 구간의 소음과 분진 문제가 실질적으로 개선될 것으로 기대하고 있다. 시는 올해 하반기 추가경정예산을 통해 사업 예산을 확보하고, 내년 상반기까지 실시설계를 마친 뒤 공사를 추진할 계획이다. 준공 목표 시점은 2028년 12월이다.

매송2교 전경. 성남시 제공 원본보기 아이콘

신상진 성남시장은 "해당 구간은 방재 기준 등으로 전면적인 방음터널 설치에 한계가 있었지만, 반복되는 민원을 매우 엄중하게 인식하고 추가 검토를 거쳐 가능한 범위 내에서 최선의 방안을 마련했다"며 "공사 추진 과정에서 현장 관리와 주민 의견 수렴을 병행해 주민 불편이 최소화될 수 있도록 관리해 나가겠다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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