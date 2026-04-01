AI·환경·도시개발·문화예술 4개 주제 선정

15일까지 독서감상문 공모전 도서 선정 시민 투표 진행

‘독서 한 줄 릴레이’ 등 9월까지 풍성한 시민 참여 이벤트 마련

경기 화성특례시가 1일 '2026년 화성특례시민 함께 읽는 책' 사업의 일환으로 올해의 도서 18권을 최종 선정하고 본격적인 범시민 독서 캠페인에 돌입했다고 밝혔다.

2026 화성특례시민 함께 읽는 책 안내 포스터. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

'화성특례시민 함께 읽는 책'은 시민들이 같은 책을 읽고 소통하며 지역사회의 미래 가치를 공유하기 위해 추진되는 화성시의 대표적인 독서 장려 사업이다.

올해는 인공지능(AI), 환경, 도시개발, 문화·예술 4개 주제를 중심으로 외부 전문가 추천과 사서평가단의 내부 심사를 거쳤다. 일반(청년), 청소년, 아동 부문으로 구성된 총 18권의 도서를 최종 선정했다.

한편, 시는 4월 1일부터 9월 30일까지 '독서 한 줄 릴레이' 참여 이벤트를 운영한다. 시민들은 선정 도서를 읽고 한 줄 감상을 남기며 다른 시민들과 독서 경험을 공유할 수 있다. 이 밖에도 작가와의 만남, 독서감상문 공모전 등 다양한 연계 프로그램으로 시민들의 독서 참여를 확대할 계획이다.

특히 2026 독서감상문 공모전 운영 도서 선정을 위해 4월 1일부터 15일까지 시민 투표를 진행한다. 이번 투표를 통해 '화성특례시민과 함께 읽는 책' 18권 가운데 최종 6권(아동 2권 포함)을 확정한다. 독서감상문 공모전은 2026년 5월부터 6월까지 운영될 예정이다.

윤미영 도서관정책과장은 "시민이 직접 참여해 함께 책을 읽고 의견을 나누는 과정 자체가 화성특례시의 미래를 만들어가는 중요한 기반"이라며 "많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

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'2026년 화성특례시민 함께 읽는 책' 선정 도서는 4월 중 화성시립도서관 전 자료실에서 만나볼 수 있다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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