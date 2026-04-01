동아ST 최고과학책임자 출신

일동제약 일동제약 close 증권정보 249420 KOSPI 현재가 28,800 전일대비 750 등락률 +2.67% 거래량 141,889 전일가 28,050 2026.04.01 11:45 기준 관련기사 일동제약, 동전파스 '로이히츠보코' 첫 TV광고 온에어 일동제약 '아로나민', 한국능률협회 브랜드파워 13년 연속 1위 일동제약 아이디언스 표적항암제 베나다파립, FDA '패스트트랙' 지정 전 종목 시세 보기 이 박재홍 박사를 영입하고 신임 연구개발(R&D) 본부장(사장)으로 임명했다고 1일 밝혔다.

박재홍 일동제약 R&D본부장(사장). 일동제약 AD 원본보기 아이콘

박 사장은 1969년생으로 연세대학교에서 생명공학 학사 및 석사 과정을 마친 후 미국 보스턴대학교 의과대학에서 박사 학위를 취득, 하버드대학교 의과대학 등에서 연구원 생활을 거쳤다.

이후 얀센, 다케다제약, 베링거인겔하임 등 글로벌 제약 기업에서 신약 임상 개발 및 상용화와 관련한 다양한 경험을 쌓았다. 2022년 동아ST에 합류해 최고과학책임자(CSO)로서 R&D 사업을 이끌었다.

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박 사장은 앞으로 신약 연구 개발을 비롯한 일동제약 R&D 분야 전반을 총괄한다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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