민주당 전남도당, 광역·기초 비례대표 후보 공모 예고

오는 3일부터 6일까지 진행

11일 경선 후보자 발표 예정

더불어민주당 전남도당 비례대표후보자추천관리위원회가 광역·기초 비례대표 후보자 공모에 본격 착수했다.

전남도당 비례대표후보자추천관리위원회(이하 비례공관위)는 지난달 26일 도당 회의실에서 1차 회의를 열고, 오는 3일부터 6일까지 비례대표 후보자 공모를 실시하기로 했다.

비례공관위는 이날 회의에서 중앙당 공천 기조를 공유하고, 시스템 공천을 통해 경쟁력 있는 인재를 발굴하겠다는 방침을 밝혔다. 특히 컷오프를 배제하고, 당원과 국민의 참여를 통해 검증된 인재를 선출하는 방식으로 공천을 진행할 예정이다.

향후 일정도 구체화했다.

비례공관위는 6일까지 후보자 공모를 마친 뒤, 10일 면접을 실시하고 11일 부적격 심사 결과 및 경선 후보자를 발표할 예정이다. 이어 이달 중순에는 후보자 합동연설회를 개최하고 순위투표를 진행한다.

순위투표는 광역 비례대표의 경우 권리당원 100% 투표로 진행되며, 기초 비례대표는 권리당원 50%와 지역위원회 상무위원 50%를 반영해 최종 순위를 결정한다.

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공모와 관련한 자세한 사항은 더불어민주당 전남도당 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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