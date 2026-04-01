대구 달서구(구청장 이태훈)는 31일 (사)한국공공자치연구원이 주관한 '제31회 한국지방자치경영대상'에서 기관 부문 '사회적경제 대상'을 수상했다.

'한국지방자치경영대상'은 행정서비스 혁신과 주민 삶의 질 향상, 지역발전에 기여한 지방자치단체와 기관장을 선정하는 권위 있는 평가로, 민간이 실시하는 지방자치단체 평가 가운데 높은 공신력을 인정받고 있다.

이태훈 대구 달서구청장(오른쪽 4번째)이 사회적경제 대상을 받고 상패를 들고 있다. AD 원본보기 아이콘

특히 기관 부문 '사회적경제 대상'은 사회적경제 모델 발굴과 컨설팅, 기술개발 및 홍보, 판로 확대 등 지속가능한 성장 기반을 구축하고 지역경제 활성화에 기여한 기관에 수여된다.

이번 평가는 1차 공적서류 심사, 2차 전문심사위원회 인터뷰, 3차 리서치 전문기관 만족도 조사 등 3단계에 걸쳐 진행됐다.

달서구는 사회적경제 활성화 전략 수립과 지역 맞춤형 아이디어 발굴, 지역주도 혁신모델 육성 등 체계적인 정책 추진에서 높은 평가를 받았다.

특히 205억원 규모의 지역 최초 사회적경제지원센터 건립을 통해 지속가능한 성장 기반을 마련한 점이 주요 성과로 인정됐다.

아울러 고용노동부 주관 사회적기업 육성 우수 자치단체 3년 연속 선정, 사회적경제 정책평가 우수상 수상, 사회적기업 육성 예산 확대, 공공기관 협업을 통한 지역문제 해결 등 다양한 성과도 높은 점수를 받았다.

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이태훈 달서구청장은 "1300여 공직자가 함께 사회적경제지원센터를 중심으로 사회적 가치 실현에 힘써온 결과"라며 "앞으로도 포용적 혁신과 구민 중심 행정을 통해 지역의 가치를 높이고 지속가능한 미래도시 달서를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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