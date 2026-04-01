광명시, ‘에너지 절약 실천 결의대회’ 개최

‘에너지 위기 극복’ 공직자부터 솔선수범

5부제 위반 시 ‘감사’…에너지 위기 극복 마중물 선언

'공직자 에너지 절약 실천 결의대회'로 전방위 실천 확산

경기 광명시(시장 박승원)가 최근 국제 정세 불안으로 인한 에너지 위기를 타개하기 위해 공공부문부터 강력한 에너지 절약 실천에 나선다.

광명시 공직자들이 1일 광명시민회관에서 열린 ‘전 공직자 에너지 절약 실천 결의대회’에서 에너지 절약 실천 선언문을 낭독하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시는 1일 광명시민회관에서 열린 '직원 소통의 날' 행사에서 전 공직자가 참여하는 '에너지 절약 실천 결의대회'를 개최하고 선언문을 낭독했다. 이번 결의대회는 미국-이란 전쟁 등 대외적 요인으로 인한 에너지 위기 상황에서 공공기관이 먼저 매를 맞고 시민들의 동참을 끌어내겠다는 강력한 의지가 담겼다.

광명시 전 공직자들은 ▲에너지 절약 문화의 지역사회 확산 ▲냉난방 설비의 적정 온도 유지 등 공공부문 에너지 효율 개선 ▲업무 시간 외 불필요한 조명 소등 및 대중교통 이용 활성화 ▲청사 내 승용차 5부제 엄격 준수 및 불필요한 차량 운행 자제 등 생활 속 에너지 절약 실천을 다짐했다.

박승원 광명시장은 "에너지 위기 극복을 위해 공직사회가 먼저 행동하고 모범을 보이겠다"며 "시민, 기업 등 지역사회 구성원들이 한마음으로 에너지를 절약하는 문화를 정착해 이번 위기를 탄소중립으로 나아가는 기회로 삼도록 시가 앞장서겠다"고 밝혔다.

이번 위기가 탄소중립으로 나아가는 기회가 될 수도 있다는 마음으로 시민과 기업 등 지역사회 구성원 모두가 에너지 절약에 적극 동참해 달라"고 당부했다.

시는 공공부문의 실천이 민간 참여를 이끄는 핵심 동력이라는 판단 아래, 내부적인 절약 조치를 강력히 시행 중이다.

지난 3월 23일부터 시청 청사를 중심으로 공직자 차량 5부제를 엄격히 적용하고 있다. 1회 위반하는 경우 경고, 2회 위반 시 1주간 출입 또는 정기등록 제한, 3회 위반 시에는 그 제한 기간을 2주로 확대한다. 특히 4회 이상 위반 시에는 감사담당관에 조사 협조를 요청할 계획이다.

박승원 광명시장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)이 1일 광명시민회관에서 열린 ‘전 공직자 에너지 절약 실천 결의대회’에서 생활 속 에너지 실천을 다짐하고 기념사진을 촬영하고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

이와 함께 전 부서와 산하기관을 대상으로 적정실내온도 유지와 대기전력 저감, 저층부 계단 이용 등을 생활화하도록 독려하며 공공 영역에서의 에너지 낭비 요소를 원천 차단하는 데 주력하고 있다.

관내 기업, 상인회, 공동주택 관리사무소 등에는 에너지 절약 협조 요청 공문을 발송해 적극적인 에너지 절약 동참을 유도하고 있다.

또한 일반 시민 대상으로는 사회관계망서비스(SNS), 누리집, 현수막 등을 활용해 생활 속 에너지 절약 실천 수칙에 대해 적극적으로 홍보하고 있다.

그 일환으로 오는 2일 철산역과 광명사거리역 등 유동 인구가 많은 곳에서 거리 캠페인을 전개할 예정이다.

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광명시는 앞으로 에너지 수급 상황이 안정될 때까지 공공 청사 에너지 사용 실태를 지속적으로 점검하고, 다양한 참여형 프로그램을 운영해 지역사회 전반에 에너지 절약 기조를 확산해 나갈 계획이다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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