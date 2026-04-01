이천시, 임금님표이천쌀 호주 시드니 첫 수출

미국 이어 호주까지…“글로벌 시장 영토 확장”

글로벌 판매망 다변화 농가 소득 안정 기여

김경희 시장 "수출 다변화…해외 시장 경쟁력 강화"

대한민국을 대표하는 프리미엄 쌀 브랜드 '임금님표이천쌀'이 미국 시장에서의 성공을 발판 삼아 호주 시장 진출에 본격적으로 나섰다.

이천시가 1일 이천농협 미곡종합처리장(RPC)에서 김경희 이천시장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 호주 시드니 수출 물량을 출고한 후 기념촬영을 하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이천시는 1일 이천농협 미곡종합처리장(RPC)에서 김경희 이천시장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 호주 시드니 수출 물량을 출고했다고 밝혔다.

이번 출고는 경북통상주식회사를 통해 진행됐으며, 현지 시장 반응을 면밀히 분석한 후 그 결과를 바탕으로 향후 호주 내 수요를 예측하여 수출 물량을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

임금님표이천쌀은 철저한 품질관리와 안정적인 생산·가공 시스템을 바탕으로 국내외에서 프리미엄 쌀로 인정받고 있으며, 최근 K-푸드와 K-컬처 확산에 힘입어 해외 시장에서도 높은 관심을 받고 있다.

이천시는 미국 시장에서의 안정적인 수출 확대와 더불어 이번 호주 시장 진출을 계기로 글로벌 판매망을 더욱 다변화하고 신규 시장 개척을 적극 추진할 방침이다.

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김경희 이천시장은 "임금님표이천쌀은 대한민국을 대표하는 프리미엄 쌀 브랜드로서 해외 시장에서 꾸준히 경쟁력을 입증하고 있다"라며 "호주 수출을 계기로 수출국 다변화를 추진해 농업인의 소득 향상과 안정적인 판로 확보에 기여하겠다"고 말했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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