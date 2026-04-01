주철현 “후보직 내려놓겠다”…민형배 지지 공식 선언

민형배 “동·서부권·광주권 균형 발전 로드맵 제시”

민형배·신정훈·김영록 3~5일 국민참여경선 돌입

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 경선 구도가 단일화를 계기로 다시 정리됐다. 주철현 후보가 사퇴하고 민형배 후보 지지를 선언하면서 본경선은 3파전으로 재편됐다.

민형배·주철현 후보는 1일 오전 여수세계박람회장 컨벤션센터에서 기자회견을 열고 "통합 특별시의 성공적인 출범과 산업경제 대전환을 위해 공동의 가치와 정책 연대를 바탕으로 후보 단일화를 선언한다"고 밝혔다.

1일 오전 전남 여수세계박람회장 컨벤션센터에서 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나서는 민형배·주철현 후보가 민 후보로의 단일화를 발표한 뒤 만세를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

주 후보는 "그동안 품어온 전남광주 대도약의 꿈을 민 후보의 어깨에 얹으면서 후보직을 내려놓는다"며 "저를 향한 지지와 열망을 모두 모아 민 후보 승리의 밀알이 되겠다"고 말했다.

민 후보는 주 후보의 공약과 비전을 확장해 전남 동부권을 포함한 특정 지역의 소외 문제를 방치하지 않고 동·서부권과 광주권의 권역별 강점을 살리겠다고 밝혔다. 또 "산업정책, 교통·인프라, 교육·복지, 농어촌, 기후·환경, 청년·미래일자리 등 전 분야에 걸친 통합 로드맵을 제시하겠다"며 "시민이 참여하고 평가하는 '시민주권 통합특별시'의 토대를 세우겠다"고 말했다.

민 후보는 이어 "주철현의 꿈은 민형배의 꿈, 주철현의 비전은 민형배의 약속이 될 것"이라며 "동부권의 희망과 서부권의 염원, 광주의 꿈과 전남의 절실함을 하나로 모으겠다"고 강조했다.

이번 단일화로 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 경선은 민형배 후보와 강기정 후보와 단일화한 신정훈 후보, 김영록 후보 간 3파전으로 재편됐다.

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세 후보는 오는 3일부터 5일까지 권리당원 50%와 여론조사 50%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 본경선을 치른다. 과반 득표자가 나오지 않을 경우 12일부터 14일까지 결선투표를 통해 최종 후보가 결정된다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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