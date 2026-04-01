한국아스트라제네카는 내달 1일자로 오하드 골드버그(Ohad Goldberg) 아스트라제네카 이스라엘 대표이사를 한국 대표이사로 선임한다고 1일 밝혔다.

오하드 골드버그 신임 한국아스트라제네카 대표이사. 한국아스트라네제카. AD 원본보기 아이콘

골드버그 대표는 생명과학, 바이오테크, 애그테크(Ag-Tech) 등의 분야에서 20여년 간의 국제적 리더십 경험을 바탕으로 상업 운영, 마켓 액세스(Market Access), 대외협력 등에서 검증된 역량을 갖췄다. 호흡기 생물의약품 글로벌 출시 리더, 이스라엘 마켓 액세스 총괄 및 호흡기사업부 총괄, 유럽 지역의 상업 전략 부문 등 글로벌 및 지역의 고위 리더십 역할을 수행해 왔다.

앞서 아스트라제네카 이스라엘 대표로 재임하면서는 정부, 보건의료 이해관계자, 학계, 혁신 플랫폼과의 대외 파트너십을 주도하고, 아이온랩스(AION Labs) 이사회 의장과 이스라엘 다국적 제약협회(Pharma Israel) 이사 등 다양한 리더십 직책을 맡아 회사를 대표해 왔다는 평가를 받는다.

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골드버그 대표는 "한국의 보건의료 개혁이 중요한 전환점을 맞은 시기에 역할을 맡게 돼 매우 영광"이라며 "한국아스트라제네카의 뛰어난 역량을 갖춘 임직원들과 함께 보건의료 정책 발전에 기여하고, 혁신 의약품에 대한 형평성 있는 접근성을 확대함으로써 한국 환자와 사회를 위한 지속 가능하고 장기적인 가치를 창출해 나가길 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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