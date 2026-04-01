액화천연가스 핵심 기술 국산화

밸류체인 확장

삼성중공업이 자체 개발한 액화천연가스(LNG) 액화 기술로 글로벌 해양 기술 무대에서 성과를 인정받았다. FLNG(부유식 LNG 생산설비) 시장 경쟁력을 바탕으로 LNG 밸류체인 전반으로 기술 적용을 확대한다는 전략이다.

안영규 삼성중공업 기술개발본부 본부장(가운데 왼쪽)과 이병선 삼성중공업 해양영업팀 팀장(가운데 오른쪽) 등 삼성중공업 관계자들이 특별상 수상 기념 사진을 촬영하고 있다. 삼성중공업 AD 원본보기 아이콘

삼성중공업은 31일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 OTC ASIA 2026에서 천연가스 액화시스템 'SENSE LNG'가 특별상을 수상했다고 1일 밝혔다.

OTC ASIA는 2014년부터 격년으로 개최되는 국제 해양 기술 산업 행사로, 기술 혁신과 산업 기여도가 높은 기업과 개인을 선정해 시상한다.

천연가스 액화시스템은 LNG를 영하 163도로 냉각해 부피를 약 1/600 수준으로 줄여 저장과 운송을 가능하게 하는 핵심 기술이다. 그동안 로열더치쉘, 코노코필립스, 에어프로덕츠 등 소수 글로벌 기업이 기술을 주도해왔다.

삼성중공업은 2017년 'SENSE' 액화시스템을 독자 개발한 이후 성능 개선과 1000시간 이상의 실증을 통해 기술 신뢰성을 확보하며 글로벌 시장 진출 기반을 마련했다.

이번에 수상한 'SENSE LNG'는 질소와 메탄 단일 성분을 냉매로 사용하는 가스 팽창식 공정으로, 전 과정이 기체 상태에서 운영돼 안정성과 운전 편의성을 높인 것이 특징이다. 또한 불필요한 성분을 제거하는 분리 공정과 액화 공정을 결합해 설비 구성을 단순화하고 에너지 효율을 개선했다.

삼성중공업은 현재 말레이시아 ZLNG, 캐나다 Cedar FLNG 프로젝트를 건조 중이며, 모잠비크 Coral FLNG 본계약과 미국 Delfin FLNG 신조 계약 등 추가 수주도 추진하고 있다.

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안영규 삼성중공업 기술개발본부장은 "SENSE LNG를 기반으로 FLNG 분야 경쟁력을 더욱 강화할 것"이라며 "LNG 벙커링 터미널 등 소형 육상 설비로 적용 범위를 확대해 글로벌 LNG 밸류체인 시장 점유율을 높이겠다"고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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