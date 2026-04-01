"종량제 봉투 가격 인상은 가짜뉴스"

김성환 기후에너지환경부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 중동 상황에 따른 에너지 절약 조치를 발표하고 있다. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

김성환 기후에너지환경부 장관이 나프타 수급 차질에 따른 종량제 봉투 가격 인상 우려에 대해 "가짜뉴스"라며 선을 그었다. 다만 사재기 확산 가능성에는 대응 필요성을 언급하며 '1인당 구매 제한' 카드까지 시사했다.

김 장관은 1일 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "종량제 봉투 소비자가에서 원가 비중은 아주 낮다"며 "제조업체 원가 상승을 이유로 가격이 2~3배 오른다는 것은 가짜뉴스"라고 밝혔다.

이어 "조례로 정해져 있고 계약 구조이기 때문에 가격이 갑자기 오를 수 없다"면서 "봉투 제조 단가는 오를 수 있지만 소비자 가격에서 차지하는 비중 자체가 크지 않다"고 강조했다.

다만 종량제 봉투 '사재기'에 대응해 판매 제한 조치 도입을 시사했다. 김 장관은 "그동안은 지방자치단체 자율에 맡겼지만 상황이 안정될 때까지는 마스크처럼 1인당 판매 제한을 해야 하지 않을까 싶다"고 했다. 실제 일부 지자체에서는 이미 구매량 제한 조치를 시행 중인 것으로 전해졌다.

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김 장관은 공공부문 차량 5부제의 민간 확대 가능성에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 그는 "민간에 의무를 부과하면 불편이 커 자율 참여로 운영하고 있다"면서도 "수급 상황이 더 악화돼 자원안보 위기경보가 격상되면 추가 대책을 고민할 수밖에 없다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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