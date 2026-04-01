실제 서식지 테마 경관 연출

탐험차량 EV버스로 교체

'튤립축제'로 즐길거리 多

삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 268,000 전일대비 14,500 등락률 +5.72% 거래량 198,637 전일가 253,500 2026.04.01 11:42 기준 관련기사 [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 사자, 호랑이, 불곰 등 맹수들이 서식하는 사파리월드를 동물복지와 고객경험을 중심으로 업그레이드해 다시 문을 연다고 1일 밝혔다.

에버랜드가 1일 오픈한 '뉴 사파리월드'의 모습. 삼성물산 리조트부문 AD 원본보기 아이콘

에버랜드의 양대 사파리 중 하나로 1976년 에버랜드(당시 자연농원) 개장 이래 약 9000만명이 체험한 사파리월드는 약 1년간의 준비 기간을 거쳐 새로운 생태 공간으로 재탄생했다. 사파리월드 내에 폭포, 연못, 수목, 인리치먼트(행동풍부화) 등 동물복지를 고려한 환경 요소를 대폭 확대해 동물들의 자연스러운 활동성을 강화했다. 탁 트인 초원 컨셉의 '사바나 초원'(사자), 긴장감 있는 숲 환경을 담아낸 '포식자의 숲'(호랑이), 거친 분위기를 살린 '북방의 숲'(불곰) 등 맹수들의 실제 서식지에 기반한 스토리를 개발해 동물별로 방사장 테마 연출에 적용했다.

이를 통해 사자는 넓은 초원형 공간에서 무리의 존재감을 드러내며 보다 역동적으로 움직이고, 호랑이는 숲과 폭포가 어우러진 환경 속에서 은신과 이동, 탐색 등 포식자로서의 행동을 생생하게 보여준다. 불곰 역시 시베리아 숲을 연상시키는 공간에서 한층 활동성이 늘어나 고객들은 단순히 맹수를 가까이서 보는 데 그치지 않고 동물들이 살아가는 환경과 특성을 이해하며 깊이 있게 사파리를 체험할 수 있다.

사파리월드 체험 방식도 업그레이드됐다. 탐험 차량이 트램에서 친환경 전기(EV)버스로 교체돼 기존보다 소음과 진동이 줄어든 쾌적한 환경에서 동물들과 생생하게 교감할 수 있다. 버스 외관은 사자, 호랑이, 반달곰 등 사파리월드에 살고 있는 3종의 동물 콘셉트로 꾸며져 에버랜드의 새로운 명물 포토존으로 인기를 끌 것으로 전망된다.

또한 입장부터 차량 탑승, 동물 관찰, 굿즈까지 사파리월드 체험 전 과정을 테마화해 고객경험의 완성도를 높였다. 대기동선에는 에버랜드 명예 주키퍼인 신수성 작가의 동물 그림을 활용한 사파리 아트웍을 전시하고, 사자, 호랑이 등 실제 크기의 대형 동물 그래픽이 곳곳에 설치돼 체험 전부터 야생 탐험에 들어서는 듯한 분위기를 느낄 수 있다. 굿즈샵에서는 에버랜드에 살고 있는 맹수들과 EV버스 등을 모티브로 한 신상 굿즈가 다채롭게 출시되고, 실제 사파리 속에 들어온 듯한 포토존도 새롭게 마련됐다.

특히 한국호랑이 '다운', 사자 '도바' 등 실제 동물들의 특징을 잘 살린 인형 4종을 새롭게 선보이는데, 해당 굿즈 구매시 사파리 친구를 가족으로 맞이하는 의미를 담아 반려 인형 입양증과 전용 더스트백 등을 증정하는 이벤트를 진행한다.

사파리월드 재오픈에 맞춰 신규 공연 2편도 공개된다. 먼저 포시즌스가든에서는 국내 대표 공연 연출가로 꼽히는 양정웅 감독이 총연출한 스페셜 불꽃쇼 '빛의 수호자들(The Guardians of Light)'이 매일 밤 펼쳐진다. 또한 가수 10CM 권정열(테마곡 보컬), 배우 이상윤(나레이션), 체코 프라하 메트로폴리탄 오케스트라 등 국내외 아티스트들이 대거 참여해 대중성과 예술성을 높였다. 대형 오브제 드론, 3D 입체 영상, 레이저 맵핑, 역동적인 사운드 등이 어우러져 약 20분간 멀티미디어쇼가 펼쳐질 예정이다.

그랜드스테이지에서는 태양의 서커스 출신이 다수 포진한 캐나다 엘로와즈와 협업한 서커스 공연 '윙즈 오브 메모리(Wings of Memory)'가 매일 2회 진행된다. 1993년 설립된 엘로와즈는 글로벌 서커스의 본고장인 캐나다 퀘백에서 30년 이상 활동하며 전세계 50개국 700여 개 도시에서 7000회 이상의 공연을 펼쳐온 세계적인 서커스 전문 기업이다. 태양의 서커스, 세븐 핑거스 등과 함께 캐나다 3대 서커스 제작사로 불린다. 아크로바틱, 댄스, 영상, 음악, 특수효과 등이 조화를 이루는 공연이 약 40분간 이어진다.

에버랜드 포시즌스가든에서 진행 중인 튤립축제 모습. 삼성물산 리조트부문 원본보기 아이콘

현재 에버랜드에서는 튤립, 수선화, 무스카리 등 100여 종 약 120만 송이의 봄꽃으로 구성된 튤립축제가 진행되고 있다. 올봄에는 '마이 스프링 팔레트(My Spring Palette)'를 콘셉트로 튤립 식재 면적을 확장하고 정원 연출을 한층 업그레이드해 압도적인 규모감과 선명한 색감을 극대화했다. 낮에는 대형 LED 스크린 속 정원 영상과 실제 화단이 이어지는 튤립 인피니티 가든이 이국적인 몰입감을 선사하고, 밤에는 영국 출신 세계적인 설치 미술가 브루스 먼로와 협업한 가든 라이팅이 더해져 환상적인 나이트 가든으로 변신한다. 또한 플라워드롭 포토존, 튤립치마 포토존, 거울 셀피존 등 다양한 포토스팟과 컬러링 체험, 봄 특선 메뉴, 시즌 굿즈까지 다채로운 축제 콘텐츠를 함께 즐길 수 있다.

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에버랜드 관계자는 "더욱 와일드해진 사파리월드와 함께 세계적 수준의 신규 공연, 화사한 봄꽃 정원 등 즐길거리 가득한 에버랜드에서 특별한 봄날의 추억을 만들어 보시길 바란다"고 전했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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