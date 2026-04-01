인테리어·운영비 지원 등 실질 혜택 제공

경남 거창군은 오는 4월 1일부터 15일까지 전통시장에 활력을 불어넣고 청년 창업 기반 조성을 위해 거창 전통시장 내 청년몰 '거창 in 140'에 입점할 청년 창업인 3명을 추가 모집한다.

이번 모집은 기존 상인들의 확대 창업 등으로 발생한 2층(식당가) 빈 점포 3개소를 대상으로 진행된다. 신청 자격은 19세 이상 45세 이하 청년이면 누구나 가능하다.

거창군, 전통시장 청년몰 입점 청년 창업주 모집 '거창 in 140' 포스터 AD 원본보기 아이콘

거창 전통시장 청년몰은 2021년 11월 개장 이후 총 29개 업체가 입주하며 청년 상인들의 성장 기반이 되어왔다. 특히 도내 청년몰 중 공실률이 가장 낮고 매출 성과도 우수해 청년 상인의 안정적인 정착에 기여하고 있다.

거창군은 청년 상인의 안정적인 정착을 위해 다양한 지원을 제공하고 있다. 입점 청년 상인에게는 ▲임차료 50% 감면(연평균 약 50만원 수준) ▲공공 운영비 지원 ▲시설개선비 지원 등 실질적인 혜택이 주어진다.

최종 입점자는 1차 서류심사와 2차 면접 심사를 거쳐 선발된다. 단, 기존 청년몰 입점 품목과 중복되는 업종이나 유흥·불건전 업종, 프랜차이즈 등은 제외된다.

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신청 희망자는 거창군 누리집 공고문을 확인한 뒤, 구비서류를 갖춰 군청 경제 기업과는 방문하거나 이메일로 접수하면 된다. 기타 사항은 경제 기업과 시장경제 담당으로 문의하면 된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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