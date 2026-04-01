청년 창업 기회 확대… 거창군 청년몰 입점자 모집
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인테리어·운영비 지원 등 실질 혜택 제공
경남 거창군은 오는 4월 1일부터 15일까지 전통시장에 활력을 불어넣고 청년 창업 기반 조성을 위해 거창 전통시장 내 청년몰 '거창 in 140'에 입점할 청년 창업인 3명을 추가 모집한다.
이번 모집은 기존 상인들의 확대 창업 등으로 발생한 2층(식당가) 빈 점포 3개소를 대상으로 진행된다. 신청 자격은 19세 이상 45세 이하 청년이면 누구나 가능하다.
거창군, 전통시장 청년몰 입점 청년 창업주 모집 '거창 in 140' 포스터
거창 전통시장 청년몰은 2021년 11월 개장 이후 총 29개 업체가 입주하며 청년 상인들의 성장 기반이 되어왔다. 특히 도내 청년몰 중 공실률이 가장 낮고 매출 성과도 우수해 청년 상인의 안정적인 정착에 기여하고 있다.
거창군은 청년 상인의 안정적인 정착을 위해 다양한 지원을 제공하고 있다. 입점 청년 상인에게는 ▲임차료 50% 감면(연평균 약 50만원 수준) ▲공공 운영비 지원 ▲시설개선비 지원 등 실질적인 혜택이 주어진다.
최종 입점자는 1차 서류심사와 2차 면접 심사를 거쳐 선발된다. 단, 기존 청년몰 입점 품목과 중복되는 업종이나 유흥·불건전 업종, 프랜차이즈 등은 제외된다.
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신청 희망자는 거창군 누리집 공고문을 확인한 뒤, 구비서류를 갖춰 군청 경제 기업과는 방문하거나 이메일로 접수하면 된다. 기타 사항은 경제 기업과 시장경제 담당으로 문의하면 된다.
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