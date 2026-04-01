현금·QR 결제 병행 도입·안전시설 강화

오픈 기념 프로모션도 다양

강원랜드(대표이사직무대행 남한규)가 운영하는 하이원CC가 겨울 휴장을 마치고 본격적인 봄 시즌 운영에 돌입한다고 1일 밝혔다.

하이원CC 전경. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

청정 고원 자연 속에 자리한 하이원CC는 국내 최고 해발 1136m에 위치한 골프장으로, 전장 6592m의 파 73, 18홀 규모의 퍼블릭 코스를 갖추고 있다. 백두대간과 어우러진 수려한 자연경관을 배경으로 쾌적하고 여유로운 힐링 라운드를 즐길 수 있는 것이 특징이다.

특히, 2026년 시즌에는 인근 골프장 최초로 캐디피 지급 방식을 개선해 기존 현금 결제와 함께 QR코드 기반 모바일 결제 시스템을 병행 도입해 이용객의 편의성을 한층 높였다. 이와 함께 타구 사고 예방을 위한 안전 그물망을 설치하는 등 안전한 라운드 환경 조성에도 힘쓸 예정이다.

골프 시즌 개장을 맞아 다양한 이벤트와 프로모션도 마련됐다. 카카오VX, 골프존, 스마트스코어, 원더클럽 등 온라인플랫폼을 통해 오는 30일까지 주중 1부 이용객을 대상으로 그린피 할인 프로모션이 진행되며, 17일까지 석탄산업전환지역 7개 시·군 주민 대상 할인 혜택도 함께 제공된다.

하이원CC 전경. 강원랜드 제공 원본보기 아이콘

아울러 오는 5일까지 하이원CC 스타트하우스에서는 골프공 세트, 리유저블 텀블러 등 다양한 경품이 주어지는 돌림판 이벤트가 진행되며, 12일까지 골프장 이용객을 대상으로 어묵, 핫팩, 에너지음료를 무료로 제공할 예정이다.

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홍성욱 강원랜드 레저영업실장은 "하이원CC는 자연 친화적인 코스 환경과 함께 고객 편의 및 안전 강화를 지속적으로 추진하고 있다"며 "봄 시즌을 맞아 방문하는 고객들이 더욱 만족스러운 라운드를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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