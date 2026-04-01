"잠재력 있는 선수, 과감히 스트라이커로 올려야"

최은석 국민의힘 의원은 1일 대구시장 선거에 등판한 김부겸 전 국무총리와 관련해 "김 전 총리는 국무총리까지 지낸 정치 9단으로, 정치로 싸우면 백전백패"라며 "저는 경제로 싸울 것"이라고 했다.


최 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국민의힘 후보 경쟁력이 부족하다는 지적을 무겁게 받아들인다. 잠재력 있는 선수를 과감하게 스트라이커로 올려야 한다. 저 최은석이 경제로 대구의 골망을 흔들겠다"면서 이같이 밝혔다.

대구시장 선거 출마 의사를 밝힌 최은석 국민의힘 의원이 24일 서울 여의도 국회의원회관에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자

대구시장 선거 출마 의사를 밝힌 최은석 국민의힘 의원이 24일 서울 여의도 국회의원회관에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자

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기업인 출신인 최 의원이 경제를 부각하고 나선 것은 최근 등판을 선언한 김 전 총리의 기세를 염두에 둔 것으로 풀이된다. TBC가 리얼미터에 의뢰해 지난 28~29일 실시한 여론조사(대구 804명, 자동전화 응답 방식, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트)에 따르면 차기 대구시장 인물 적합도에서 김 전 총리는 49.5%로 1위를 기록했다. 2위인 추경호 국민의힘 의원(15.9%)과는 33.6%포인트 차이였다.

최 의원은 "대구 정치의 현실상 완전히 새로운 인물이 등장하기 어렵다면 결국 같은 선수 풀 안에서 전술을 바꿀 수밖에 없다"면서 "이번 선거는 지키는 싸움이 아니라 골을 넣어야 이기는 선거로, 저 최은석이 경제로 대구의 골망을 흔들 것"이라고 했다.


특히 자신의 강점인 경제와 관련해선 "경제정책을 아는 것과 돈이 어떻게 도는지를 아는 것은 전혀 다른 문제다. 기업이 왜 투자하는지, 돈이 어디로 몰리는지, 어떻게 해야 지역에 일자리가 생기는지 현장에서 답을 내본 사람은 저뿐"이라며 "대구 시민이 돈을 잘 벌려면 어떻게 해야 하는가, 이 질문을 던지고 해법을 제시할 수 있는 후보는 최은석이 유일하다"고 했다.

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김 전 총리에 대해선 "한 철 용병이냐, 대구를 책임질 프랜차이즈냐의 선택"이라고 규정했다. 그는" 대구시장을 끝으로 정치 인생을 마무리할 사람이 아니라 대구 경제를 살릴 때까지 끝까지 책임질 사람이 필요하다"고 강조했다.


유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
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