"잠재력 있는 선수, 과감히 스트라이커로 올려야"

최은석 국민의힘 의원은 1일 대구시장 선거에 등판한 김부겸 전 국무총리와 관련해 "김 전 총리는 국무총리까지 지낸 정치 9단으로, 정치로 싸우면 백전백패"라며 "저는 경제로 싸울 것"이라고 했다.

최 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국민의힘 후보 경쟁력이 부족하다는 지적을 무겁게 받아들인다. 잠재력 있는 선수를 과감하게 스트라이커로 올려야 한다. 저 최은석이 경제로 대구의 골망을 흔들겠다"면서 이같이 밝혔다.

대구시장 선거 출마 의사를 밝힌 최은석 국민의힘 의원이 24일 서울 여의도 국회의원회관에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

기업인 출신인 최 의원이 경제를 부각하고 나선 것은 최근 등판을 선언한 김 전 총리의 기세를 염두에 둔 것으로 풀이된다. TBC가 리얼미터에 의뢰해 지난 28~29일 실시한 여론조사(대구 804명, 자동전화 응답 방식, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트)에 따르면 차기 대구시장 인물 적합도에서 김 전 총리는 49.5%로 1위를 기록했다. 2위인 추경호 국민의힘 의원(15.9%)과는 33.6%포인트 차이였다.

최 의원은 "대구 정치의 현실상 완전히 새로운 인물이 등장하기 어렵다면 결국 같은 선수 풀 안에서 전술을 바꿀 수밖에 없다"면서 "이번 선거는 지키는 싸움이 아니라 골을 넣어야 이기는 선거로, 저 최은석이 경제로 대구의 골망을 흔들 것"이라고 했다.

특히 자신의 강점인 경제와 관련해선 "경제정책을 아는 것과 돈이 어떻게 도는지를 아는 것은 전혀 다른 문제다. 기업이 왜 투자하는지, 돈이 어디로 몰리는지, 어떻게 해야 지역에 일자리가 생기는지 현장에서 답을 내본 사람은 저뿐"이라며 "대구 시민이 돈을 잘 벌려면 어떻게 해야 하는가, 이 질문을 던지고 해법을 제시할 수 있는 후보는 최은석이 유일하다"고 했다.

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김 전 총리에 대해선 "한 철 용병이냐, 대구를 책임질 프랜차이즈냐의 선택"이라고 규정했다. 그는" 대구시장을 끝으로 정치 인생을 마무리할 사람이 아니라 대구 경제를 살릴 때까지 끝까지 책임질 사람이 필요하다"고 강조했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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