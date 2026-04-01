전략·M&A 역량 결합

사업 재편·미래 성장 강화

태광산업이 신임 대표이사 선임을 통해 공동대표 체제를 구축하고 경영 체질 개선과 미래 사업 확대에 속도를 낸다. 전략·인수합병(M&A) 역량을 강화해 사업 포트폴리오 재편과 중장기 성장 기반 확보에 나선다는 구상이다.

정인철 태광산업 공동대표. 태광산업 AD 원본보기 아이콘

태광산업은 1일 이사회를 열고 정인철 부사장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 이에 따라 기존 이부의 대표와 함께 공동대표 체제로 전환됐다. 태광산업에 따르면 이번 공동대표 체제는 전략과 실행 역량을 동시에 강화하기 위한 조치다.

정 대표는 서울대 경영학과를 졸업하고 동 대학원에서 MBA를 취득한 뒤 경영전략·국제경영 분야 박사과정을 밟았다. 이후 글로벌 컨설팅사 모니터 그룹과 AT커니에서 전략 부문을 이끌었으며, 대림코퍼레이션에서는 전략기획과 해외사업을 총괄했다. STX그룹에서는 기획조정본부장과 경영개선 태스크포스(TFT)장을 맡아 부사장을 지냈고, 바이오기업 CG인바이츠 대표를 역임했다. 태광산업에는 지난해 7월 미래사업총괄 부사장으로 합류했다.

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회사 관계자는 "두 대표의 전략 및 M&A 역량이 결합돼 경영 전반의 균형이 강화될 것"이라며 "기존 사업 경쟁력을 높이는 동시에 미래 사업 기반을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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