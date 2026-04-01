"향후 1년간 미·중 관계 안정 전망"

고위급 추가 접촉 가능성엔 "필요 없을것"

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 이란 전쟁으로 인해 5월로 연기된 미·중 정상회담 준비가 순조롭게 진행되고 있다며 추가 연기 가능성을 일축했다.

그리어 대표는 31일(현지시간) 블룸버그와의 인터뷰에서 정상회담 연기 가능성과 관련, "내부적으로도 그런 이야기를 들어본 적 없고, 중국 측에서도 듣지 못했다"며 이같이 밝혔다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표. 게티이미지연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 당초 미·중 정상회담을 위해 이달 말 방중할 계획이었으나, 이란 전쟁에 집중하기 위해 5월 14~15일로 일정을 연기했다.

그리어 대표는 "중국은 안정을 원하고, 우리도 안정을 원한다"며 "앞으로 중국과 긍정적인 의제를 만들어갈 수 있다고 본다"며 "향후 1년 동안 중국과의 관계는 안정적일 것으로 본다"고 말했다.

지난 15일 그리어 대표와 스콧 베선트 미 재무부 장관 등은 정상회담에 앞서 허리펑 중국 국무원 부총리 등 중국 측 대표단과 프랑스 파리에서 만나 정상회담 사전 준비 작업을 진행했다. 당시 농업, 핵심 광물, 무역 관리 등을 다뤘고, 양국 간 무역 및 투자를 관리할 '무역위원회'(Board of Trade)와 '투자위원회'(Board of Investment) 등 새로운 공식 메커니즘 설립을 논의했다.

미·중 정상회담에 앞서 양측 고위 당국자들의 추가 접촉이 있을지 묻는 말에 그리어 대표는 "그럴 필요는 없을 것 같다"며 "파리에서 우리는 정상회담에서 원하는 결과에 대해 전반적으로 합의했다. 현재는 실무진과 참모들이 정기적으로 소통하며 그 결과들을 구체화하고 있다"고 답했다.

그리어 대표는 연말까지 대중 무역적자를 크게 줄이는 목표를 언급하며 "정상회담에서 그러한 메커니즘을 구축하고, 이후 양국 간 무역을 어떻게 최적화할지 파악하는 과정을 거치는 것이 큰 성과가 될 것"이라고 말했다. 그는 미국이 보잉 항공기, 의료기기, 의약품, 농산물을 판매하길 원하며, 중국으로부터는 저기술 소비재를 구매할 의향이 있다고 밝혔다.

또 희토류 자립 역량 구축에 있어서 미국이 많은 진전을 이뤘으며, 해당 사안이 실무 차원에서 관리되고 있다고 밝혔다. 5월 미·중 정상회담에서 필요할 경우 희토류 문제를 논의할 수 있다고 덧붙였다.

한편 정상회담에 앞서 양측 고위급의 추가 접촉 필요성이 낮다는 그리어 대표의 말은 전날 캐럴라인 레빗 백악관 대변인의 발언과 상반된다. 그는 미·중 정상회담 전에 미 고위 당국자들이 중국을 방문할 수도 있다고 밝혔다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 미·중 정상회담에 앞서 트럼프 행정부 고위 당국자가 중국을 방문할지 여부가 불확실하다고 짚었다. 피트 헤그세스 국방부 장관은 지난해 10월 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 둥쥔 중국 국방부장과 만났으며, 마코 루비오 국무부 장관은 신장웨이우얼자치구 소수민족 인권 문제 등을 비판하다가 2020년부터 중국의 제재를 받고 있다.

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수라브 굽타 중미연구소 연구원은 "현재 이란을 둘러싼 소동은 그때쯤이면 잠잠해질 수 있다"며 "5월 14~15일은 결과물을 구체화할 기회를 제공하며, 4월 말께 베선트 장관과 허 부총리의 회동이 있을 가능성도 있다"고 전망했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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