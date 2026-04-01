빛 처리만으로 '고니켈 양극'의 안정성을 높일 수 있는 기술이 개발됐다. 고니켈 양극은 전고체 배터리 핵심 소재다. 개발된 기술은 전기차와 에너지저장장치(ESS)에 적용될 차세대 배터리의 수명·안정성을 동시에 개선할 원천기술로 주목받는다.

빛을 이용한 초고속 열처리 공정. 한국연구재단 AD 원본보기 아이콘

한국연구재단은 한양대 김영범 교수 연구팀이 강한 빛을 이용한 초고속 열처리 공정으로 전고체 배터리용 고니켈 양극 소재의 성능저하 문제를 해결할 수 있는 기술을 개발했다고 1일 밝혔다.

전고체 전지는 액체 대신 고체 전해질을 사용해 화재 위험을 낮추고, 에너지 밀도는 높이는 차세대 배터리 기술로 주목받는다.

하지만 니켈 함량이 높은 '니켈 리치(Ni-rich)' 양극재의 경우 에너지 저장 용량은 크지만, 충·방전 과정에서 구조가 무너지거나 고체 전해질과 반응해 성능이 급격히 저하되는 문제를 가졌다. 양극재는 리튬이온 배터리의 핵심 소재로 용량과 전압을 결정하는 가장 중요한 물질이다.

니켈 리치 양극재의 단점을 보완하기 위해 코팅 및 도핑 기술이 적용되기도 했지만, 추가 공정과 열처리로 시간·비용이 증가하는 데다 대량 생산에도 한계를 보였다.

연구팀은 강한 빛을 수 밀리초(㎳) 간 조사하는 광소결(Flash-Light Sintering·FLS) 공정으로 이 같은 문제를 해결했다.

광소결은 제논 램프의 강력한 백색광 에너지를 짧은 순간(㎳) 조사해 소재를 치밀하게 만드는 차세대 소결 공정이다. 이 공정은 제논 램프에서 방출된 강한 빛을 이용해 소재 표면만 순간적으로 가열하는 방식으로, 별도의 코팅, 전구체(어떤 물질이 되기 전 단계의 중간물질) 없이 양극 표면을 직접 가공할 수 있게 한다.

연구팀은 실제 이 공정을 적용했을 때 양극 표면이 900도 이상으로 순간 가열되는 반면 내부는 63도 수준을 유지해 구조 손상 없이 표면만 선택적으로 변화되는 것을 확인했다.

특히 공정으로 양극 표면에 형성된 자가 생성 보호층은 양극과 황화물 고체전해질의 반응을 차단하는 화학적 보호층 역할과 충·방전 과정에서 양극 구조 붕괴를 억제하는 지지대 역할을 했다.

성능 평가에서 FLS 공정을 적용했을 때 양극 소재는 전고체 전지에서 현저한 성능 향상을 보였다. 기존 소재는 100회 충·방전 후 용량 유지율이 55%에 불과했지만, FLS 처리 소재는 81% 수준을 유지한 것이다. 무엇보다 고전압 조건에서 FLS 처리 소재는 기존 소재보다 2배 가까운 안정적 용량 유지 특성을 나타냈다.

김 교수는 "이번 연구로 전고체 전지의 핵심 난제인 양극-전해질 계면 안정성과 구조 붕괴 문제를 동시에 해결할 수 있게 됐다"며 "초고속 빛 공정으로 고성능 배터리 소재를 효율적으로 제조할 수 있는 새로운 제조 플랫폼을 제시했다는 점에서 의미 있다"고 말했다.

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한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 글로벌기초연구실 사업의 지원을 받아 수행됐다. 연구 결과는 최근 재료공학 분야 국제학술지 '어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)' 온라인판에 게재됐다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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