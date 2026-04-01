금감원·국과수, 보이스피싱 사기범 목소리 공개

3959건 분석…10회 이상 반복제보 7인 공개

금감원 "의심되는 전화 일단 끊어야"

금융감독원은 국립과학수사연구원과 보이스피싱 신고 음성파일을 분석해 최근 반복 제보된 사기범 7명의 목소리를 공개한다고 1일 밝혔다.

금감원은 국과수의 성문분석기법을 통해 10회 이상 반복 제보된 목소리를 가려냈다고 설명했다. 2024년 중 제보된 3959건의 음성파일을 분석한 결과다.

금감원에 따르면 검찰 사칭 및 명의도용 사건 등에 연루되었다며 접근하는 경우가 많았다.

사기범은 서울중앙지검, 합동수사부 등 실제 수사를 담당하는 검사 또는수사관으로 사칭했다.

개인정보 유출 사건이나 중고거래 사기 등을 언급하면서 피해자의 통장이 대포통장으로 불법 사용되었다는 식으로 그럴듯한 사건 내용을구체적으로 설명하며 접근했다.

또한 ▲어려운 전문용어를 사용하며 소환장을 발부하겠다고 압박하고 ▲약식 조사 등을 빙자하며 고립된 공간에 혼자 있도록 유도하며 ▲범행 대상 선별을 위해 대략의 자산내역 요구하고 ▲가짜 사이트에 접속해 허위 공문을 확인하도록 유도하는 수법을 주로 썼다.

금감원은 소비자들에게 보이스피싱 사기범의 실제 음성을 통해 주요 수법 및 특징을 확인하고, 의심되는 전화는 일단 끊는 게 가장 중요하다고 당부했다.

또한 사기범과의 통화를 녹취한 파일이 있을 경우 보이스피싱 통합신고대응센터에 적극 제보해달라고 요청했다.

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금감원 관계자는 "향후에도 금감원은 국과수와 지속적인 모니터링 및 성문 분석 등을 거쳐 성행하는 사기범의 목소리와 소비자 모범 대응사례 등을 추가 공개해 나갈 예정"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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