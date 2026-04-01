국세청, 매년 불성실 공익법인 검증
공익법인 자금 사적유용 등 의무위반 확인
공익법인, 4월말까지 '출연재산 보고서' 제출해야

공익법인 B는 사교 목적으로 운영되는 모임의 수백만원 상당 가입비를 이사장 사비가 아닌 기부금 등 공익법인 자금으로 납부했다. 또 공익법인 C의 이사장 일가는 법인카드로 귀금속·면세점 쇼핑은 물론 골프장과 애완동물 관련 및 피부 미용점 등에서 수억원을 사적으로 사용했다. 국세청은 공익법인 B가 대납한 해당 모임의 가입비를 '공익목적 외 사용'으로 보고 증여세 수백만원을 추징했다. C법인 이사장 일가가 법인 카드를 사적으로 사용한 금액에 대해선 증여세 및 법인세, 근로소득세 등 수억원을 추징했다.


'공익법인 돈'으로 골프치고 피부미용…국세청, 불성공익법인 303곳 적발
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국세청은 지난해 회계부정 및 사적유용 등의 혐의가 있는 불성실 공익법인에 대한 검증 결과 303개 법인의 공익법인 자금 사적유용과 상속·증여세법상 의무위반 등의 사례를 확인해 증여세 등 198억원 추징했다고 1일 밝혔다.

이들은 공익자금을 내 돈처럼 사적유용한 것으로 나타났다. 공익법인 이사장의 자녀 명의로 건물을 신축하면서 공익법인 자금으로 건물 공사대금 등을 대납하고, 이사장의 사교 모임 가입비를 공익법인 자금으로 내기도 했다. 또 한 공익법인은 배우자·자녀 등 특수관계인을 공익법인의 임직원으로 고용해 인건비 등의 경비를 지급하고, 주차장 재위탁 과정에서 발생한 운영이익을 공익법인의 특수관계인에게 부당하게 귀속시키기도 했다.


'공익법인 돈'으로 골프치고 피부미용…국세청, 불성공익법인 303곳 적발 원본보기 아이콘

공익법인은 출연받은 재산에 대하여 상속세 및 증여세 등을 면제받는 대신 결산서류 공시와 출연재산 보고, 출연재산의 공익목적 사용 등의 세법상 의무를 이행해야 한다. 12월 말 결산 공익법인은 4월30일까지 결산서류 등을 홈택스에 공시하고, 출연재산 보고서와 의무이행 여부 보고서 등을 제출해야 한다.

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국세청 관계자는 "국세청은 공익법인의 투명성 강화를 위해 기부금을 사적으로 사용하거나 공익법인 자금을 사유화하는 등 공익법인의 건전한 운영을 저해하는 위법·부당 행위에 대해서 엄정하게 대응할 것"이라며 "공익법인이 제출하는 각종 공시자료와 신고자료를 체계적으로 분석해 공익법인의 운영실태에 대해서 면밀한 점검을 지속해 나가겠다"고 말했다.


세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
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