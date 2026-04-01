서울형 복지사업 대상자 확대

수출 안전망·소상공인 지원 강화

서울시는 중동발 위기 극복을 위한 추가경정예산(추경) 편성을 추진하겠다고 1일 밝혔다.

오세훈 서울시장이 26일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 '2026 소상공인 힘 보탬 박람회'에 참석, 개회사를 하고 있다. 2026.03.26 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

이민경 서울시 대변인은 이날 입장문을 통해 "중동전쟁이 촉발한 고유가·고물가·고환율 충격이 실물경제에 타격을 주고 있다. 시민의 삶과 민생 경제를 지키기 위한 신속한 대응이 필요한 시점"이라며 이같이 말했다.

서울시는 추경 편성을 통해 서울형 복지사업 대상자를 확대하고, 복지 사각지대를 줄인다는 방침이다. 중동 사태로 직접적 타격을 입은 수출 중소기업에는 긴급 물류비 바우처와 수출보험 안전망을 제공한다. 소상공인에 대해선 자금 지원, 특별보증, 판로 개척, 소비 촉진 등 다각적 지원책을 마련하기로 했다.

AD

이 대변인은 "위기에 더욱 취약한 고리를 면밀히 살펴 '핀셋 지원'을 하겠다. 국민의 세금을 꼭 필요한 곳에 투입하는 추경안을 준비해 조만간 상세히 밝히겠다"며 "중동발 위기를 극복하고 민생이 안정을 되찾을 때까지 총력을 다할 것"이라고 했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>