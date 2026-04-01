인천시는 이달부터 오는 10월까지 토양오염 우려지역 130곳을 대상으로 실태조사를 한다고 1일 밝혔다.

조사 대상은 주유소를 비롯한 교통 관련 시설, 산업단지, 공장 지역, 어린이 놀이시설, 개발 예정지 등이다.

조사 항목은 토양 산도(pH), 납·카드뮴 등 중금속류, 벤젠·톨루엔 등 유기용제(BTEX), 석유계총탄화수소(TPH) 등 23종이며, 단순 확인 수준을 넘어 오염 가능성을 입체적으로 진단하는 정밀 조사다.

토양오염 조사를 위해 시료를 채취하고 있다. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 조사 결과 토양오염 우려기준을 초과한 지점에 대해서는 관할 군·구에 통보하고, 정화책임자가 토양 정밀조사·정화를 이행하도록 관리할 방침이다. 앞서 시는 지난 달 군·구 담당 공무원을 대상으로 시료 채취와 조사 지침 교육을 실시해 지점 선정의 정확도와 조사 신뢰도를 확보했다.

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인천시 관계자는 "한 번 훼손된 토양은 복원에 막대한 비용과 시간이 투입되는 만큼, 초기 단계에서 오염을 포착하는 것이 가장 효과적인 대응"이라며 "군·구와 협력해 과학적이고 체계적인 조사를 진행하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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