의정부시, 2026년 장애인 정책 확정

‘생애주기별 맞춤 지원’ 강화

636억원 규모 지원 체계 가동

4대 핵심 계획 확정…장애인 정책 전 분야 연계 강화

경기 의정부시가 고령화와 복합적인 복지 수요 증가에 발맞춰 장애인 정책의 패러다임을 전면 재정비한다. 단순히 개별 사업을 확대하는 수준을 넘어 자립부터 돌봄, 인권, 가족 지원까지 하나로 묶는 '통합형 복지 체계'를 가동한다는 방침이다.

의정부시는 최근 '2026년 제1차 장애인복지위원회'를 열고 이 같은 내용을 담은 4대 핵심 계획을 심의·의결했다고 1일 밝혔다. 이번 계획의 핵심은 장애인의 생애주기 전반에서 지원 공백이 발생하지 않도록 정책 간 연계를 극대화하는 데 있다.

의정부시가 고령화와 복합적인 복지 수요 증가에 발맞춰 장애인 정책의 패러다임을 전면 재정비한다. 사진은 지난 2024년 장애인 취업박람회 모습. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

고령 장애인 증가 대응…돌봄·건강·소득보장 연계

의정부시 등록 장애인은 약 2만2360명(전체 인구의 약 4.8%)으로, 고령 장애인의 비중이 지속적으로 증가하고 있다.

이에 따라 건강관리, 돌봄, 소득보장 등 복합적인 복지 수요가 증가하고 있으며, 기존 개별 사업 중심 정책으로는 대응에 한계가 있는 상황이다.

시는 이러한 변화에 대응해 돌봄과 의료, 생활 지원을 연계한 정책 구조로 정비하고, 고령 장애인의 안정적인 생활 기반 마련에 힘쓸 방침이다.

의정부시가 고령화와 복합적인 복지 수요 증가에 발맞춰 장애인 정책의 패러다임을 전면 재정비한다. 사진은 지난 2025년 의정부시 지역사회보장협의체 장애인분과 월례회의 모습. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

장애인 일자리 확대…자립 기반 강화

시는 장애인의 경제적 자립을 핵심 과제로 설정해 일자리 정책을 확대한다.

올해 장애인 일자리를 141명 규모로 확대하고, 약 22억원의 예산을 투입해 공공 및 민간 영역에서 지속 가능한 고용 기반을 확충할 예정이다.

또한 직업재활시설 7개소 운영(약 45억원)을 통해 직무 훈련과 근로환경 개선을 병행해 자립을 지원한다.

발달장애인 맞춤형 지원 강화…돌봄서비스 확대

발달장애인 증가에 따른 돌봄 수요에도 대응한다. 시는 발달장애인을 대상으로 총 636억원 규모의 지원체계를 구축하고, 최중증 발달장애인을 위한 주간 1:1 맞춤 돌봄서비스(약 3억원)를 도입한다.

이와 함께 ▲발달재활서비스 바우처 1064명 지원(약 24억원) ▲장애인 활동지원 서비스 1천705명 지원(약 446억원) 등을 통해 돌봄과 자립 기반을 강화할 계획이다.

이는 기존 돌봄 체계의 사각지대를 보완하고, 가족에게 집중됐던 돌봄 부담을 완화하는 데 목적이 있다.

의정부시가 고령화와 복합적인 복지 수요 증가에 발맞춰 장애인 정책의 패러다임을 전면 재정비한다. 사진은 지난 2025년 장애인 인식전환 캠페인 모습. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

인권 보호 및 차별 해소…생활 기반 지원 확대

장애인 인권 정책도 일상 중심으로 확대된다. 시는 총 289억원 규모의 예산을 투입해 장애인연금 2천822명(약 108억 원), 장애수당 등 사회보장 제도를 강화하고, 이동권 개선과 무장애(배리어프리) 환경 조성, 인식 개선 교육 등을 병행한다.

이를 통해 장애인의 권리가 생활 속에서 실현될 수 있도록 정책 실행력을 높일 방침이다.

장애인가족 지원도 주요 정책 축으로 추진한다. 시는 총 144억원 규모의 예산을 투입해 ▲최중증 발달장애인 통합돌봄(약 7억원) ▲발달재활서비스 바우처(약 24억원) ▲장애인가족지원센터 운영(약 1억원) 등 돌봄, 상담, 교육, 재활 서비스를 연계한 지원체계를 구축할 계획이다.

특히 가족에게 집중됐던 돌봄 책임을 지역사회와 공공이 함께 분담하는 구조로 전환해 지속 가능한 복지 환경을 조성한다.

의정부시가 고령화와 복합적인 복지 수요 증가에 발맞춰 장애인 정책의 패러다임을 전면 재정비한다. 사진은 지난 2025년 제13회 어울림 등반대회 모습. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

통합 정책 체계 구축…생애주기 전반 지원 강화

이번 4개 계획은 자립, 돌봄, 인권, 가족 지원이 연계된 구조로 설계됐으며, 정책 간 연계를 통해 생애주기 전반에서 지원 공백을 줄이는 데 중점을 두고 있다.

시는 정책 간 연계를 강화해 장애인의 생애주기 전반에서 지원이 이어질 수 있도록 하고, 지역사회 기반 통합돌봄 체계를 구축해 정책의 실효성을 높여 나갈 계획이다.

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의정부시 관계자는 "이번 계획은 장애인의 삶을 중심으로 정책을 정비한 데 의미가 있다"며 "앞으로도 자립과 돌봄, 인권, 가족 지원이 연계된 정책을 통해 시민이 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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