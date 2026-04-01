30대에 할머니 된 美 여성

"딸과 자매 사이로 오해받아"

어린 나이에 자녀를 출산해 30대에 할머니가 된 미국 여성이 '세계에서 가장 섹시한 할머니'로 불리며 화제를 모으고 있다. 브리트니 데스버로 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

10대에 자녀를 출산해 30대에 할머니가 된 미국 여성이 '세계에서 가장 섹시한 할머니'라는 수식어를 얻으며 화제의 중심에 섰다.

지난달 30일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국 캘리포니아에 거주하는 브리트니 데스버로(38)는 17세에 딸 매켄지(20)를 출산했다. 이후 매켄지가 18세에 아들 뱅크스를 낳으면서 데스버로는 30대의 나이에 할머니가 됐다.

데스버로는 현재 39세 남편과의 사이에서 세 자녀를 두고 있으며 손자와 막내아들 헌터의 나이 차이는 1년도 채 나지 않는다.

데스버로는 자신의 외모로 인해 종종 오해를 받는다고 밝혔다. 그는 "많은 사람이 딸과 나를 자매나 쌍둥이로 착각한다"며 "모녀 사이임을 밝히면 놀라는 경우가 많다"고 말했다.

실제 모녀가 함께 촬영한 사진은 나이 차이를 가늠하기 어려울 만큼 닮은 외모로 눈길을 끈다. 데스버로의 사회관계망서비스(SNS)에는 "세계에서 가장 섹시한 할머니" "대학생 같다" "20대인 나보다 어려 보인다"는 등 누리꾼들의 반응이 이어졌다.

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데스로버는 자신의 동안 외모 비결로 클렌저를 비롯해 글리콜산, 나이아신아마이드와 아연 성분 제품, 젤 타입 보습제, 스쿠알렌 오일, 바셀린, 눈가 주름 방지 테이프 등을 꼽았다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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