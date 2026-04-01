요거트월드, 탕화쿵푸와 손잡고 ‘탕화쿵푸 마라월드’ 한정 출시

디저트카페 프랜차이즈 요거트월드가 만우절을 기념해 마라탕 프랜차이즈 탕화쿵푸와 손잡고 이색 콜라보 메뉴를 출시한다고 1일 밝혔다.

금일(4월 1일) 만우절부터 요거트월드 일부 가맹점을 통해 선보이는, 콜라보 메뉴 '탕화쿵푸 마라월드'는 만우절에 맞춰 기획된 시즌 한정 1인 세트 메뉴로, 요거트월드의 마라 요거트아이스크림과 탕화쿵푸의 얼얼한 마라 소스의 풍미를 결합한 파격적인 콘셉트의 신메뉴다.

요거트월드의 마라 요거트아이스크림은 기존 플레인 요거트아이스크림에 산초가 콕콕 박힌 한정 플레이버로 요거트의 상큼함과 산초의 알싸함이 어우러져 오묘하고 매력적인 맛을 느낄 수 있다.

여기에 얼얼한 마라 소스를 더한 탕화쿵푸 마라월드는 기존 디저트에서는 쉽게 접할 수 없던 독특한 조합을 구현했다. 매콤한 라조장 소스를 더하고, 바삭한 라면과자와 새우 머리튀김 토핑, 고소한 즈마장과 땅콩분태까지 곁들여 다채로운 식감과 풍미를 완성했다. 서로 다른 매력을 지닌 두 브랜드의 대표적인 맛을 결합해 색다른 맛과 재미를 동시에 담아낸 것이 특징이다.

요거트아이스크림의 달콤함과 강렬한 마라의 매운맛, 토핑의 짭짤함이 예상 밖의 조화를 만들어내 먹으면 먹을수록 끌리는 점이 매력 포인트다. 만우절 콘셉트에 맞춰 기획된 만큼, 고객들에게 색다른 재미와 경험을 선사할 것으로 기대된다.

요거트월드는 이번 이색 콜라보 신메뉴 출시를 기념해 다양한 SNS 이벤트도 함께 진행한다. 이벤트 참여 고객에게는 추첨을 통해 요거트월드 모바일 금액권과 탕화쿵푸 그릇 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.

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요거트월드 관계자는 "만우절을 맞아 고객들에게 색다른 재미와 경험을 전달하고자 탕화쿵푸와 함께 이번 이색 콜라보 메뉴를 기획했다"라며 "많은 이들이 탕화쿵푸 마라월드와 함께 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 전했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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