브랜드 역사상 가장 안전한 모델…볼보, SUV 'EX90' 국내 출시

XC90 T8 대비 약 1000만 원 낮은 가격

순수 전기 플래그십 SUV 경쟁력 확보

800V 배터리…1회 충전 시 최대 625㎞

전기차 E-SUV 세그먼트 유일 6인승·7인승

볼보가 순수 전기 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) EX90을 국내에 선보인다.

볼보자동차코리아는 '소프트웨어 중심 자동차(SDV)' 대표하는 모델인 EX90을 국내 공식 출시한다고 1일 밝혔다. 차량의 핵심 기능을 소프트웨어 중심으로 통합해 '타면 탈수록 진화하는 경험'을 선사하는 것이 특징이다.

EX90, '휴긴 코어' 적용…'바퀴 달린 스마트폰'으로 진화

EX90에는 볼보자동차가 자체 개발한 핵심 시스템인 '휴긴 코어'가 적용된다. 전기 아키텍처, 코어 컴퓨터, 존(Zone) 컨트롤러 및 소프트웨어로 구성된 휴긴 코어는 EX90을 포함해 향후 국내 출시될 볼보 전기차의 기반이 되는 차세대 기술이다.

이는 차량 내 다양한 시스템을 제어할 뿐만 아니라 실내외 첨단 센서 세트를 통해 수집된 데이터를 지능형 정보로 신속하게 전환, 미래의 안전 및 주행 보조 시스템을 학습시키는 데 활용한다. 여기에 무선 업데이트(OTA)를 지원해 차량의 기능이나 성능, 안전 기술 등이 지속해서 업데이트되는 '바퀴 달린 스마트폰'을 경험할 수 있다.

여기에 퀄컴의 스냅드래곤 콕핏 플랫폼 기반의 차세대 사용자 경험인 'Volvo Car UX'가 탑재된다. 기존 인포테인먼트 시스템 대비 반응 속도를 2배가량 향상했으며 14.5인치 센터 디스플레이, 9인치 운전자 디스플레이, 헤드업 디스플레이(HUD) 등 총 3개의 디스플레이를 통해 필요한 정보를 직관적으로 확인할 수 있다.

기존의 티맵 인포테인먼트 서비스와 함께 네이버 웨일 브라우저도 지원해 온라인동영상서비스(OTT), 사회관계망서비스(SNS), 음악 스트리밍 등 스마트폰의 사용자 경험을 차 안에서도 즐길 수 있다. 여기에 애플 뮤직, 무선 카플레이(iOS/Android) 등 5G 기반의 디지털 커넥티비티도 제공한다.

운전자·탑승자 넘어 도로 위 모든 이들 보호

'충돌 제로(Zero Collision) 달성'이라는 장기적인 브랜드 비전에 따라 EX90에는 볼보의 새로운 안전 접근 방식인 '안전 공간 기술(Safe Space Technology)'이 적용된다. 5개의 카메라와 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서로 구성된 '첨단 센서 세트' 기본으로 탑재돼 운전자 및 탑승자, 도로 위 모든 이들까지 보호할 수 있는 새로운 수준의 안전 표준을 제시한다.

여기에 '운전자 모니터링 시스템(Driver Understanding System)'과 '실내 승객 감지 시스템(Occupant Sensing System)'을 도입해 운전자의 컨디션을 실시간으로 체크하고, 차량 내 방치될 수 있는 어린이나 반려동물의 사고를 원천적으로 예방한다.

EX90은 더욱 발전된 충돌 구조와 안전 케이지(Safety Cage)로 설계됐다. 경량 알루미늄, 보론강(초고강도 강철) 등을 적절히 사용해 사고 시 배터리를 효과적으로 보호할 수 있다. 그 결과, 기존 XC90 대비 비틀림 강성을 50%, 충돌 시 에너지 흡수를 20% 향상하는 등 차량 하부와 배터리 팩 구조의 강도와 안전성을 높였다.

이 외에도 차세대 파일럿 어시스트(Pilot Assist) 및 파크 파일럿 어시스트(Park Pilot Assist)를 포함해 도로 이탈 방지 및 보호, 사각지대 경보 및 조향 어시스트, 교차로 경보 및 긴급 제동 서포트 등 볼보가 자랑하는 최첨단 안전 기능들이 모든 트림에 기본으로 적용된다.

EX90의 국내 출시 파워트레인은 106kWh 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 차세대 트윈 모터를 결합한 사륜구동(AWD) 기반 트윈 모터 및 트윈 모터 퍼포먼스로 출시된다. 트윈 모터 모델은 최대 456마력(335㎾)의 모터 출력으로 시속 0㎞에서 100㎞까지 5.5초 만에 도달한다.

트윈 모터 퍼포먼스 모델의 경우 최대 680마력(500㎾)의 모터 출력으로 단 4.2초 만에 시속 0㎞에서 100㎞까지 도달할 수 있다. 여기에 사륜구동 시스템은 안정성과 접지력을 증가시키고 즉각적인 토크 배분을 통해 코너링 시 부드러운 조향을 가능하게 하며, 울트라 트림에 적용되는 듀얼 챔버 에어 서스펜션은 기존 에어 서스펜션 대비 부드러운 승차감과 편안한 주행 경험을 선사한다.

또한 EX90에는 자체 개발한 배터리 관리 소프트웨어를 사용하는 800V 배터리 시스템이 적용된다. 이를 통해 최대 350㎾의 급속(DC) 충전을 통해 10~80%까지 약 22분 만에 충전이 가능하다. EX90의 1회 충전 주행가능거리는 최대 625㎞다(WLTP 기준).

XC90보다 낮은 가격…전동화 전환 가속화

EX90의 판매 트림은 ▲휠 사이즈 ▲바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins) 하이 피델리티 사운드 시스템 ▲HD 픽셀 헤드램프(High Definition Pixel Lights) ▲소프트 도어 클로징 ▲일렉트로크로믹 글라스 루프 등 일부 편의사양의 차이에 따라 플러스(Plus) 및 최상위 울트라(Ultra)로 구분돼 출시된다.

EX90의 판매 시작가는 순수 전기 플래그십 SUV임에도 기존 XC90 T8(PHEV) 모델보다 낮은 가격대로 책정했다. XC90 T8 '트윈 모터 울트라 7인승' 트림을 동일한 가격으로 책정했다.

EX90에 새롭게 적용된 HD 픽셀 헤드램프(High Definition Pixel Lights)는 볼보자동차의 독특한 정체성을 표현함과 동시에 다양한 도로 상황 및 환경에 맞춰 조명의 범위를 거의 무한대로 구현할 수 있다. 외관 색상은 스칸디나비아 자연에서 영감받은 총 8가지의 색상으로 구성돼 국내 기준 출시된 볼보 모델 중 가장 많은 선택지를 제공한다.

특히 EX90에는 업계 최초로 자연광에 가까운 빛을 내는 '썬라이크(SunLike) LED' 기술이 탑재된 우드 데코가 적용된다. 이는 국내 기업인 '서울반도체'가 공급하는 기술이다. 여기에 앞 좌석 헤드레스트에 내장된 스피커를 포함해 1610W급의 출력인 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins) 하이 피델리티 사운드 시스템을 적용했다.

여기에 볼보자동차코리아는 차량 소유의 전 과정을 중요한 가치로 인식하고, 고객들이 안심하고 전기차를 운행할 수 있도록 ▲업계 최고 수준인 5년 또는 10만㎞ 무상 보증 및 소모품 교체 서비스 ▲8년 또는 16만㎞ 고전압 배터리 보증 등을 제공하며, 타면 탈수록 업데이트되는 스마트카의 경험을 선사하기 위해 ▲15년 무상 무선 업데이트(OTA) ▲5년 무상 5G 디지털 패키지 등도 기본으로 제공한다.

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이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "EX90은 볼보자동차가 약 100년간 쌓아온 안전 헤리티지와 미래 모빌리티를 위한 최고 수준의 기술이 완벽하게 결합한 상징적인 모델"이라며 "앞으로도 볼보자동차코리아는 단순히 전동화로의 전환을 넘어 SDV 시대에 타면 탈수록 더 똑똑해지고 안전해지는 새로운 차원의 스웨디시 프리미엄 가치를 지속해서 선보일 것"이라고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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