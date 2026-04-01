추경 4695억 투입·수출 제한 병행

"공급망 위기, 정부·기업 함께 대응"

전남 여수 국가산업단지 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중동 전쟁 여파로 나프타 수급 차질이 현실화되면서 석유화학 제품 전반으로 공급 불안이 확산되자, 정부와 업계가 국내 물량 확보에 총력을 기울이기로 했다.

문신학 산업통상부 차관은 1일 무역보험공사에서 열린 '석유화학 업계 수급 안정 및 공급망 점검회의'에서 "핵심 산업과 현장은 물론 국민 생활 곳곳에서 공급 불안이 우려되는 상황"이라며 "국가 공급망을 지키고 국민의 일상을 보호하는 일에 정부와 기업의 역할이 따로 있을 수 없다"고 강조했다.

이날 회의에는 문 차관을 비롯해 국내 주요 석유화학기업 및 화학기업 대표를 참석, 업계의 나프타 수급 및 석유화학제품 공급 현황을 점검하고 대응 방안을 공유했다.

정부는 중동 전쟁 장기화로 인한 공급망 불안을 완화하기 위해 세 가지 대응 원칙을 제시했다. 우선 나프타 확보를 위해 편성된 추가경정예산 4695억원으로 수입단가 차액을 지원하고, 수출 제한 조치 등을 통해 국내 공급 물량을 확대한다는 방침이다.

또 보건·의료, 핵심 산업, 생활 필수 분야에 투입되는 석유화학 제품에 대해 국내 공급을 우선 관리하고, 시장 교란 행위에 대해서는 엄정 대응하기로 했다.

아울러 '중동전쟁 공급망 지원센터'를 중심으로 범정부 대응 체계를 상시 가동해 원료 수급과 가격, 생산 차질 여부 등을 실시간 점검하고 이상 징후 발생 시 즉각 대응에 나설 계획이다.

업계 역시 대체 수입선 확보와 생산 확대를 통해 국내 물량 공급을 최우선으로 유지하겠다는 입장을 밝혔다.

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문 차관은 "기업은 국내 물량 공급을 최우선으로 모든 역량을 집중해 달라"며 "정부도 필요한 조치와 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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