1일 언론 간담회 개최…안전성·경제성 등 강점 집중 부각

"연구·실증·산업 인프라 집적된 최적지" 유치 당위성 강조

경주시가 차세대 에너지 핵심 산업인 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 유치를 위해 본격적인 행보에 나섰다.

경주시는 1일 시청 알천홀에서 'i-SMR 유치와 지역 발전을 위한 언론인 간담회'를 열고, i-SMR의 안전성과 경제적 파급효과를 설명하며 유치 필요성에 대한 공감대 확산에 주력했다.

이날 간담회에는 최혁준 경주시장 권한대행과 이동수 경제산업국장을 비롯해, 한국전력 국제원자력대학원대학교(KINGS) 김긍구 교수 등 원자력 전문가와 시 관계자들이 참석했다.

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기술 자문을 맡은 김긍구 교수는 i-SMR의 기술적 특징을 설명하며 유치의 안전성을 강조했다.

김 교수는 "i-SMR은 기존 원전 대비 안전성을 대폭 강화하고, 건설 및 운영의 유연성을 확보한 차세대 에너지원"이라며 "탄소중립 시대에 대응하는 핵심 기술로 주목받고 있다"고 강조했다.

이어 이동수 경제산업국장은 경주시의 i-SMR 유치 추진 현황과 전략을 설명하고, 산업 생태계 조성과 일자리 창출, 지역경제 활성화 등 기대 효과를 설명했다.

이동수 국장은 "경주는 원전 관련 연구·실증·산업 인프라가 집적된 지역으로, i-SMR 실증과 산업화가 동시에 가능한 최적지"라며 "SMR 경쟁의 골든타임을 선점할 수 있는 조건을 갖추고 있다"고 강조했다.

이후 일정에서는 i-SMR의 안전성, 환경 영향, 지역 수용성 확보 방안 등을 두고 다양한 질의응답이 이어졌고, 시는 객관적이고 투명한 정보 제공을 통해 시민과의 소통을 이어가겠다는 입장을 재차 강조했다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "지금은 차세대 혁신 기술인 SMR을 선점해 세계적인 에너지 중심 도시로 도약할 중요한 시점"이라며 "시와 언론이 함께 지역의 미래를 설계하는 생산적인 소통의 장이 되길 기대한다"고 말했다.

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한편, 경주시는 앞으로도 시민과 언론과의 지속적인 소통을 통해 i-SMR 유치에 대한 공감대를 확대하고, 미래 에너지 산업 중심도시로 도약해 나갈 계획이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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