콘텐츠 다변화로 체류시간 늘고 지역경제 활력

주말 3만 명 이상 방문, 체험·공연 결합 효과

지난 3월 27일~29일 사흘간 화개면 그린나래 광장과 십리벚꽃길 일원에서 열린 '제27회 화개장터 벚꽃축제'가 전국 각지에서 몰린 방문객들의 호응 속에 막을 내렸다.

올해 축제는 총 8만 8719명의 방문객이 찾으며 2024년 대비 약 2만 6000여 명(2025년 하동 산불로 축제 미개최)이 증가하는 뚜렷한 성장세를 보였다. 토요일과 일요일에는 각각 3만 명 이상의 방문객이 몰리며 화개 십리벚꽃길 일대는 벚꽃 절정을 즐기려는 관광객들로 발 디딜 틈 없는 활기를 띠었다.

하동군, 십리벚꽃길 일원에서 열린 '제27회 화개장터 벚꽃축제' 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

이번 축제는 개막행사를 시작으로 '웨딩 로드 in 하동', '야생차 무료 시음', '버스킹 공연' 등 다채로운 프로그램이 마련돼 관광객들의 오감을 만족시켰다.

벚꽃을 배경으로 한 '웨딩 로드 포토존'은 전문 작가 촬영 이벤트와 함께 야간까지 자율 촬영이 이어지며 체류시간을 자연스럽게 늘리는 핵심 콘텐츠로 자리 잡았다.

또한 '호리병 속 별천지길' 스탬프투어와 주 행사장 경품 이벤트를 연계해 관광객의 참여도를 높이고, 주요 동선을 자연스럽게 확장한 점도 눈에 띄는 성과로 꼽힌다.

먹거리와 지역 특산물 판매 역시 큰 성과를 거뒀다. 무분별한 야시장과 노점 설치를 제한하고 공식 '별맛 푸드 존'을 중심으로 질 수 있는 먹거리 공간을 운영한 결과, 방문객 편의와 축제 이미지가 동시에 개선됐다.

주 행사장에 조성된 벚나무 포토존과 십리벚꽃길 일대의 야생차 시음 공간은 축제 분위기를 한층 풍성하게 만들었으며, 가족 단위 방문객부터 연인, 친구 단위 관광객까지 폭넓은 참여를 끌어냈다.

하동군은 이번 축제를 통해 화개장터 벚꽃축제가 일시적인 계절 행사에서 벗어나 체류형 관광을 유도하는 지역 대표 콘텐츠로 성장하고 있음을 확인했다.

특히, 방문객 증가와 소비 확대라는 두 가지 성과를 동시에 거두며 지역경제 활성화에도 실질적인 기여를 한 것으로 평가된다.

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군 관계자는 "화개장터 벚꽃축제가 전국적인 봄 대표 축제로 자리매김하고 있다는 점에서 큰 의미가 있다"라며 "앞으로도 지역 자원과 문화 콘텐츠를 결합한 다양한 프로그램을 통해 다시 찾고 싶은 명품 축제로 발전시켜 나가겠다"라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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