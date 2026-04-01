유류비 50만원, 36개월 무이자 ‘My Way’ 할부 신설

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 유가 상승에 따른 고객 부담 완화를 위해 4월 한달간 주요 차종 구매 고객을 대상으로 유류비 지원과 무이자 할부 등 혜택을 강화했다.

르노코리아는 중형 SUV '그랑 콜레오스' 구매 고객에게 유류비 50만원을 지원하고 가솔린 2.0 터보 모델에는 100만원의 추가 혜택을 제공한다고 1일 알렸다.

또 36개월 무이자 'My Way' 할부 상품을 새로 도입했다. 할부원금 2000만원 한도 내에서 무이자가 적용된다. 생산월별 프로모션(50~200만원)과 중복 적용이 가능해 현금 지원과 금융 혜택을 동시에 받을 수 있다.

르노 필랑트(Renault FILANTE) 주행 모습. AD 원본보기 아이콘

로노코리아에 따르면 로열티 고객 대상 혜택도 포함됐다. 재구매 고객이나 기존 르노 차량 보유 고객에게는 50만원이 추가 지원되며 과거 제휴 할부(MFS) 이용 이력이 있는 고객이 재구매할 경우 30만원이 더해져 최대 80만원 혜택이 제공된다.

그랑 콜레오스 구매 고객에게는 'R:assure 베이직' 서비스도 무상 제공된다. 3년 67% 수준의 중고차 가격 보장과 함께 일정 주행거리 내 엔진오일, 오일필터, 에어클리너 교환 및 프리미엄 점검이 포함된다.

E세그먼트 크로스오버 '필랑트'는 전 고객에게 'R:assure 프리미엄 케어 솔루션'을 제공한다. 해당 서비스는 3년 또는 4만5000㎞ 이내 엔진오일 세트, 에어컨 필터 교환, 차량 점검 3회와 브레이크 오일 교환 1회를 무상 지원하는 내용이다. 금융 상품 이용 시 신차 교환 프로그램 무료 가입 혜택도 포함된다.

르노코리아는 전국 전시장에서 봄맞이 시승 이벤트도 진행한다. 사전 신청 후 시승을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 캐리어, 헤드폰, 영화 관람권 등 경품을 제공한다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 1.6 GTe 모델에 36개월 무이자 할부를 적용하고 하이브리드 E-Tech 모델에는 1.99% 정액불 상품을 운영한다. 일반 할부 이용 시 가솔린 모델 100만원, 하이브리드 모델 50만원의 혜택도 제공된다.

신생아와 신입생, 신입사원, 신혼부부, 신규면허자 등을 대상으로 '새출발 특별 혜택' 30만원을 추가 지원해 초기 구매 부담을 덜어준다.

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르노코리아 관계자는 "다양한 금융 프로그램과 실질적인 지원을 통해 고객 부담을 줄이고 구매 접근성을 높이기 위한 프로모션을 마련했다"고 설명했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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