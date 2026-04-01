놀이처럼 배우며 원자력 이해도 높여

직접 그려보는 '우리 학교 방사선 지도'

한국수력원자력(주) 월성원자력본부(본부장 권원택)는 지난 30일 경주 양남중학교 학생들을 대상으로 동경주 미래세대 '방사선탐구 과학교실'을 개최했다.

방사선탐구 과학교실은 지역 학생들이 원자력 발전 원리와 월성 2·3·4호기 계속운전, 방사선 기초지식을 학습하고 교내 곳곳의 자연방사선 수치를 직접 측정해보는 체험 프로그램이다.

경주 양남중학교 학생들이 '방사선탐구 과학교실'에 참여하는 모습. 월성원자력본부 제공 AD 원본보기 아이콘

월성본부는 매년 동경주 지역 학교를 대상으로 방사선에 대한 이해를 돕고 관련 분야 진로 탐색의 기회를 제공하고자 이 교육을 시행하고 있다.

이날 양남중학교 학생들은 11개 그룹으로 나뉘어 교실, 운동장, 체육관 등을 이동하며 방사선 계측장비로 생활 속 방사선을 직접 측정했다.

학생들은 측정값을 바탕으로 '우리 학교 방사선 지도'를 제작했으며, 방사선 활용 산업에 대해 토론하고 발표하며 진로를 탐색하는 시간도 가졌다.

프로그램에 참여한 한 3학년 학생은 "일상생활 속에도 방사선이 존재한다는 것을 직접 확인하니 원자력발전소 주변 생활에 대한 막연한 걱정이 사라졌다"고 소감을 밝혔다.

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월성본부는 앞으로도 미래세대 학생들이 방사선에 대한 올바른 이해를 바탕으로 미래 주역으로 성장할 수 있도록 다양한 교육 기회를 지속적으로 제공할 방침이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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