타이어 구매 최대 4% 추가 할인

전국 800여개 매장 서비스 연계

E1은 온라인 타이어 플랫폼인 타이어픽과 업무협약을 체결하고 오렌지카드 회원 대상 제휴 서비스를 확대한다고 1일 밝혔다.

지난 달 26일 E1 본사에서 열린 업무제휴 협약식에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 사진 왼쪽에서부터 E1 김수근 영업본부장, 타이어픽 이종필 대표이사. E1 AD 원본보기 아이콘

협약식은 지난달 26일 서울 용산구 한강대로 LS용산타워에 위치한 E1 본사에서 열렸으며, 김수근 E1 영업본부장과 이종필 타이어픽 대표가 참석했다.

이번 협약에 따라 오렌지카드 회원은 타이어픽에서 타이어 구매 시 국산 타이어 2%, 수입 타이어 4%의 추가 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 할인은 월·건수 제한 없이 상시 적용되며, 쿠폰은 E1 오렌지카드 애플리케이션을 통해 발급받을 수 있다.

아울러 타이어픽에서 차량용품 결제 시 오렌지 포인트를 현금처럼 사용할 수 있으며, 전국 약 800여 개 제휴 매장에서 차량 관리 서비스도 이용 가능하다.

양사는 LPG 충전 중심의 기존 사업을 넘어 전기·수소 충전 등으로 확대되는 모빌리티 환경 변화에 대응해 연료 구분 없이 이용 가능한 통합 제휴 서비스를 제공하기 위해 협약을 맺었다고 설명했다.

AD

E1에 따르면 향후 오렌지카드 고객을 대상으로 연료 종류와 관계없이 동일한 혜택을 제공하는 제휴 서비스를 지속 확대할 방침이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>