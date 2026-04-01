이란 전쟁으로 아랍 국가들이 최대 2000억달러(약 300조원)에 가까운 손실을 볼 수 있다는 국제연합(UN)의 분석이 나왔다.

1일 블룸버그통신과 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 유엔개발계획(UNDP)의 보고서를 인용해 아랍 국가들이 전쟁으로 인한 혼란 여파로 국내총생산(GDP) 손실이 1200억달러에서 1940억달러에 이를 수 있다고 전했다.

UNDP는 이란 전쟁이 4주간 이어질 수 있다며 이같이 추산했다. 전쟁은 이미 그 기간을 넘어선 상태다. UNDP는 보고서를 통해 "전쟁이 비교적 조기에 종료되더라도 피해는 상당할 수 있다"며 "중동에서 단기간의 군사적 긴장 고조만으로도 아랍권 전역에 심각하고 광범위한 사회·경제적 파장이 나타날 수 있다"고 설명했다.

또한 이번 전쟁으로 아랍권 실업률이 최대 4%포인트 상승하고 약 360만개의 일자리가 사라질 수 있다고 내다봤다. 이어 최대 400만명을 빈곤층으로 내몰 수 있다고 분석했다. 압달라 알 다르다리 UN 사무차장 겸 UNDP 아랍국 담당국장은 성명에서 "이번 위기는 역내 국가들의 경고등을 켜고 있다"고 말했다.

보고서는 가장 큰 타격이 걸프협력회의(GCC) 회원국들과 레반트 지역에 집중될 것으로 예상했다. 두 지역 모두 국내총생산(GDP)의 5.2% 이상을 잃을 것으로 예측했다. 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등은 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 석유와 천연가스의 상당 부분을 수출하지 못하는 피해를 입고 있다.

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한편 UNDP는 별도 보고서를 통해 이번 전쟁이 이란 경제를 급격히 위축시켜 GDP를 최대 10.4% 감소시키고, 350만명 이상을 빈곤층으로 내몰 수 있다고 분석했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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