거시당국 수장 조직 분리 첫 간담회

1일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '거시재정금융간담회'에서 박홍근 기획예산처 장관(사진 왼쪽부터), 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 이억원 금융위원장이 기념촬영을 하고 있다. 기획예산처 AD 원본보기 아이콘

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 1일 중동 전쟁으로 원·달러 환율이 1500원대를 넘어선 것을 두고 "펀더멘털과 괴리된 과도한 원화 약세는 우리 경제에 도움이 되지 않는다"고 말했다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 박홍근 기획예산처 장관과 이억원 금융위원장이 참석한 가운데 첫 거시재정금융간담회를 주재하고 "중동 상황 불확실성이 한 달 넘게 이어지며 실물·금융시장 전반에 영향을 주고 있다"며 이같이 말했다.

이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 21.6원 내린 1508.5원에 거래를 시작했다. 전날 환율은 장중 한때 1530원을 돌파해 2009년 글로벌 금융위기 이후 최고치로 치솟았다.

다만 구 부총리는 "올해 들어 수출이 역대 최고치를 경신하고 있고 오늘부터 국고채도 세계국채지수(WGBI)에 편입된다"며 "어제 국회에서도 환율안정 세제 3법이 통과됨에 따라 향후 국내시장복귀계좌(RIA)를 통한 해외증권투자 자금의 환류가 본격화되고 해외 법인으로부터의 배당이 증가하게 되면 환율 안정에 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

아울러 그는 "중동전쟁 지속으로 취약 계층에도 타격이 우려된다"며 "어제 국회에 제출된 추가경정 예산안이 신속하게 통과되고 집행되는 것이 무엇보다 절실하다"고 강조했다.

이어 "다행히 여야 합의로 추경 국회 일정이 빠르게 확정된 만큼 모든 부처가 국회심의 과정에서 적극적으로 임하겠다"며 "추경안이 확정되는 대로 즉시 현장에서 집행될 수 있도록 사전 준비에도 만전을 기하겠다"고 언급했다.

올 초 조직 분리된 재정경제부와 기획예산처와 금융위원회 등 거시당국 수장 간 첫 협의체가 이날 본격 가동을 시작했다. 세제와 재정, 금융 등 거시정책 간 긴밀한 공조체계 구축하겠다는 구상이다.

구 부총리는 "중동전쟁이 더욱 장기화될 가능성에도 빈틈없이 대비하겠다"며 "최악의 상황까지 염두에 두고 향후 가용한 모든 정책 수단을 선제적으로 준비해 즉각적으로 대응하겠다"고 했다.

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그러면서 "앞으로도 저희 세 부처는 거시경제 수단을 관장하는 '원팀'으로서 매월 정기적으로, 또는 수시로 만나 지혜를 모으겠다"며 "중동전쟁과 같은 당면한 현안을 넘어서 양극화, 잠재성장률 하락 등 구조적 문제까지 폭넓고 깊게 토론하겠다"고 덧붙였다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



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