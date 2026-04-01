2021년 이후 취급된 사업자대출 전면 점검

전 금융권 대출 금지·금융거래 제한

정부가 대출규제 위반 등 탈법·편법적 대출 행위를 지속적으로 점검한다. 대출 점검 대상을 개인에서 법인까지 확대하는 한편 부정 대출이 적발된 차주에게는 대출을 실행한 금융회사 뿐 아니라 전 금융권의 모든 대출이 금지된다.

이억원 금융위원장이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 거시재정 금융간담회에 참석해 발언하고 있다. 2026.4.1 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장은 1일 정부서울청사에서 '관계부처 합동 가계부채 점검회의'를 개최하고, 고강도 대출 규제와 함께 사업자대출의 용도 외 유용과 가계대출 약정 위반 여부를 전면 점검하겠다고 밝혔다.

이미 지난해 하반기 사업자대출 용도 외 유용 127건(5875억원)과 가계대출 약정 위반 2982건이 적발된 가운데 정부는 2021년 이후 취급된 사업자대출 전반으로 점검 대상을 확대할 방침이다. 특히 강남3구와 2금융권 등 부동산 투기 가능성이 높은 영역을 중심으로 집중 점검이 이뤄진다.

제재 수준도 대폭 강화된다. 기존에는 위반 시 해당 금융회사에서만 일정 기간 사업자대출이 제한됐지만, 앞으로는 전 금융권의 모든 대출이 금지된다. 금지 기간도 1차 적발 시 3년, 2차 적발 시 10년으로 늘어나 사실상 금융거래 전반이 제한된다.

점검 대상 역시 개인에서 법인까지 확대된다. 또 일부에 한정됐던 주택담보 사업자대출도 전면 점검 대상에 포함된다. 소액 대출까지 관리 범위를 넓혀 제도적 사각지대를 최소화한다는 취지다.

국세청도 자금조달계획서를 활용해 사업자대출로 고가 아파트를 취득한 사례를 전수 검증하고, 탈세 여부까지 함께 들여다볼 계획이다. 다만 점검 이전에 대출을 자진 상환하고 탈루 세액을 수정 신고할 경우 검증 대상에서 제외하고 가산세를 감면해주기로 했다.

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아울러 사업자대출에 대해서도 주택 보유 정보 조회를 의무화하고, 동의하지 않을 경우 신규 대출이나 만기 연장을 제한할 방침이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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