1일부터 국가 보험 적용

폴란드임상종양학회, 지난달 '급여화 우선순위 목록'에 선정



폴란드 종양학계가 급여 우선순위로 제시한 렉라자(성분명 레이저티닙)과 리브리반트(성분명 아미반타맙) 병용요법 치료 전략이 실제 보험 적용으로 이어진 것으로 나타났다.

유한양행의 폐암 치료제 렉라자 제품 이미지. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

1일 폴란드 보건당국에 따르면 이날부터 시행된 신규 급여 목록에 렉라자와 리브리반트 병용요법이 포함됐다.

앞서 지난달 폴란드임상종양학회(PTOK)는 'TOP 10 ONKO 2026'을 통해 렉라자·리브리반트 병용요법을 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료에서 우선 도입이 필요한 항암 치료로 선정했다.

전문가 권고는 곧바로 정책에 반영됐다. 폴란드에선 이번 급여화에 따라 EGFR 엑손19 결손 또는 L858R 변이를 가진 진행성 비소세포폐암 환자는 1차 치료에서 레이저티닙·리브리반트 병용요법에 대해 국가 보험 적용을 받게 됐다.

PTOK는 매년 임상 현장에서 치료 필요성이 높은 기술을 선정해 급여 우선순위를 제시한다. 임상적 시급성, 치료 효과, 환자 접근성 개선 가능성을 기준으로 순위를 매긴다. 단순히 신약 도입 필요성을 넘어 실제 치료 성과 개선에 미치는 영향을 중심으로 우선순위를 정한다.

올해 리스트에는 총 10개 치료 전략이 포함됐다. 폐암을 비롯해 대장암, 간암, 유방암, 전립선암 등 주요 암종 전반이 대상이다. 이번 급여 우선순위 목록에는 렉라자·리브리반트 병용요법 외에도 간세포암에 대한 임핀지(성분명 더발루맙)·이뮤도주(성분명 트레멜리무맙) 병용요법 등이 포함됐다.

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마치에이 크자코프스키 PTOK 회장은 급여 우선순위 목록에 대해 "강력한 과학적 근거를 갖췄지만 여전히 충분히 활용되지 못하는 치료들을 선정한다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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